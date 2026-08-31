Ostatnie odcinki "Akacjowej 38" przyniosły sporo zwrotów akcji, a w kamienicy wiele się zmieniło. Silvia, po ostatecznej konfrontacji z Blasco, zdecydowała się opuścić dzielnicę i zostawiła bliskim tylko list pożegnalny. W tym samym czasie Blanca i Diego powiedzieli Leonor, że przeprowadzają się nad morze i chcą zacząć tam wszystko od nowa z małym Moisesem. Antonito z zapałem szykował się do wyjazdu za granicę, gdzie chciał wypromować swój pomysł na wycieraczki samochodowe. Lolita, która była wtedy w Cabrahigo, kibicowała zawodowym planom Antonita i nie widziała w tym żadnego problemu. Samuel z kolei ogłosił, że otwiera nową galerię sztuki i ma to być jego nowe zajęcie. Jakie będą konsekwencje tych decyzji?

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Akacjowa 38 odc. 950 - streszczenie

Samuel podejmuje drastyczny krok i niszczy list, w którym Diego chciał ujawnić Felipe jego podłe zagrania. Chce zatrzeć ślady swoich intryg, a jednocześnie razem z Lucią szykuje uroczyste otwarcie Galerii Alday. Lucia coraz bardziej mu sprzyja, ale Samuel trzyma ją na dystans i jest wobec niej chłodny. Tymczasem Antonito przeżywa rozczarowanie, bo wychodzi na jaw, że Anglicy opatentowali wycieraczki samochodowe dużo wcześniej. To przekreśla jego plany sprzedaży. Antonito wraca z Cabrahigo bez Lolity, bo stan zdrowia jej ciotki nagle się pogarsza i Lolita musi zostać na miejscu.

Akacjowa 38 odc. 950 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy bohaterów "Akacjowej 38" od dawna przyciągają widzów. Każdy odcinek dokłada coś do historii mieszkańców kamienicy, więc warto mieć pod ręką godzinę emisji. Serial można oglądać na TVP1 w popołudniowym paśmie. Jeśli chcesz zobaczyć, jak Samuel poradzi sobie z otwarciem galerii, włącz TVP1 w dniu emisji. Odcinek 950 TVP1 pokaże w poniedziałek 7 września 2026 roku o 18:40.

Akacjowa 38 - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Serial opowiada o mieszkańcach kamienicy przy tytułowej ulicy i pokazuje ich zawiłe relacje, także te między różnymi warstwami społecznymi. Widzowie doceniają dbałość o detale, scenografię i historię pełną dramatów oraz miłosnych emocji. To jedna z tych produkcji, które wciągają, bo opowiadają o pragnieniach, ambicjach i sekretach bohaterów. W obsadzie są między innymi:

Amparo Fernandez

Arantxa Aranguren

Inma Perez

Juanma Navas

Marc Parejo

Roger Berruezo

Sandra Marchena

Sara Miquel

Sheyla Farina