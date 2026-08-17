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W poprzednich odcinkach "Panny młodej" było sporo nerwów: trwały poszukiwania, a w rodzinie Develioglu narastał konflikt. Sila niespodziewanie zniknęła ze szpitala. Dla jej bliskich był to szok i trzeba było działać natychmiast. Beyza naciskała na Sinem, żeby poparła jej kandydaturę na szefową fundacji. Przy okazji budowała własne wpływy. Engin próbował wpłynąć na Hancer i namówić ją, by zmieniła wcześniejszą, ważną decyzję. Derya jeszcze bardziej zaostrzyła sytuację, coraz mocniej naciskając na Mukadder. Z kolei Cihan postawił Hancer twarde ultimatum. Jakie będą skutki tych deklaracji w kolejnych odcinkach?
"Panna młoda" odc. 180 - streszczenie
W odcinku 180 Derya i Yonca dopracują szczegóły szantażu, który ma uderzyć w osoby z ich otoczenia. Hancer spotka zagubioną Silę i, poruszona jej stanem, zaprosi ją do domu. Sila zachowa dystans, będzie skryta i nie powie prawie nic ani o swojej przeszłości, ani o tym, co dzieje się teraz. Tymczasem Beyza szykuje się do głosowania w fundacji. Za wszelką cenę chce zostać jej prezeską.
"Panna młoda" odc. 180 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Widzowie zastanawiają się, kiedy zobaczą dalsze losy Hancer i Cihana. Serial jest emitowany regularnie w TVP2 i ma stałe grono widzów. Nowy odcinek trafi do popołudniowego pasma, które wielu widzów ma już w zwyczaju śledzić. Odcinek 180 serialu "Panna młoda" zostanie wyemitowany 25 sierpnia 2026 roku o godzinie 17:20 w TVP2.
"Panna młoda" - opis serialu i obsada
"Panna młoda" to turecki serial o Hancer, młodej, silnej kobiecie, która chce uratować chorego brata i dlatego wchodzi do bogatej rodziny przez zaaranżowane małżeństwo. Cihan, spadkobierca fortuny, początkowo zgadza się na układ swojej matki, ale z czasem między małżonkami rodzi się prawdziwe uczucie. Ich relację stale podkopują intrygi bliskich, szczególnie matki Mukadder i byłej żony Cihana, Beyzy. To historia o poświęceniu i walce o szczęście w świecie, w którym liczą się tradycja i pieniądze. W obsadzie są m.in.:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker, Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)