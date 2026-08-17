"Panna młoda": streszczenie odcinka 180

Redakcja Eska Cinema
aszu
2026-08-17 6:03

W "Pannie młodej" emocje znów rosną, a bohaterowie stają przed kolejnymi problemami. W odcinku 180 Hancer pomoże komuś w potrzebie, a to może zmienić napiętą atmosferę wokół niej. W tle trwają przygotowania do ważnego głosowania w fundacji, które może przetasować układ sił.

W poprzednich odcinkach "Panny młodej" było sporo nerwów: trwały poszukiwania, a w rodzinie Develioglu narastał konflikt. Sila niespodziewanie zniknęła ze szpitala. Dla jej bliskich był to szok i trzeba było działać natychmiast. Beyza naciskała na Sinem, żeby poparła jej kandydaturę na szefową fundacji. Przy okazji budowała własne wpływy. Engin próbował wpłynąć na Hancer i namówić ją, by zmieniła wcześniejszą, ważną decyzję. Derya jeszcze bardziej zaostrzyła sytuację, coraz mocniej naciskając na Mukadder. Z kolei Cihan postawił Hancer twarde ultimatum. Jakie będą skutki tych deklaracji w kolejnych odcinkach?

Kalina jeszcze długo będzie mieszać w "Na Wspólnej"? Kasia Gałązka odsłania kulisy | WYWIAD ESKA

"Panna młoda" odc. 180 - streszczenie

W odcinku 180 Derya i Yonca dopracują szczegóły szantażu, który ma uderzyć w osoby z ich otoczenia. Hancer spotka zagubioną Silę i, poruszona jej stanem, zaprosi ją do domu. Sila zachowa dystans, będzie skryta i nie powie prawie nic ani o swojej przeszłości, ani o tym, co dzieje się teraz. Tymczasem Beyza szykuje się do głosowania w fundacji. Za wszelką cenę chce zostać jej prezeską.

"Panna młoda" odc. 180 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie zastanawiają się, kiedy zobaczą dalsze losy Hancer i Cihana. Serial jest emitowany regularnie w TVP2 i ma stałe grono widzów. Nowy odcinek trafi do popołudniowego pasma, które wielu widzów ma już w zwyczaju śledzić. Odcinek 180 serialu "Panna młoda" zostanie wyemitowany 25 sierpnia 2026 roku o godzinie 17:20 w TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecki serial o Hancer, młodej, silnej kobiecie, która chce uratować chorego brata i dlatego wchodzi do bogatej rodziny przez zaaranżowane małżeństwo. Cihan, spadkobierca fortuny, początkowo zgadza się na układ swojej matki, ale z czasem między małżonkami rodzi się prawdziwe uczucie. Ich relację stale podkopują intrygi bliskich, szczególnie matki Mukadder i byłej żony Cihana, Beyzy. To historia o poświęceniu i walce o szczęście w świecie, w którym liczą się tradycja i pieniądze. W obsadzie są m.in.:

  • Talya Çelebi (jako Hançer)
  • Türkseve (jako Cihan)
  • Can Tarakçı (jako Cemil)
  • Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
  • Elif Çapkin (jako Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
  • Sidal Damar (jako Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
  • Türker, Kantar (jako Emir)
  • Çisel Kuskan (jako Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)
Zamyślona Hancer z serialu Panna młoda patrzy w bok. O szczegółach 180. odcinka przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 6

Rolki

Panna młoda turecki serial
panna młoda