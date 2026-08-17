W poprzednich odcinkach "Panny młodej" było sporo nerwów: trwały poszukiwania, a w rodzinie Develioglu narastał konflikt. Sila niespodziewanie zniknęła ze szpitala. Dla jej bliskich był to szok i trzeba było działać natychmiast. Beyza naciskała na Sinem, żeby poparła jej kandydaturę na szefową fundacji. Przy okazji budowała własne wpływy. Engin próbował wpłynąć na Hancer i namówić ją, by zmieniła wcześniejszą, ważną decyzję. Derya jeszcze bardziej zaostrzyła sytuację, coraz mocniej naciskając na Mukadder. Z kolei Cihan postawił Hancer twarde ultimatum. Jakie będą skutki tych deklaracji w kolejnych odcinkach?

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"Panna młoda" odc. 180 - streszczenie

W odcinku 180 Derya i Yonca dopracują szczegóły szantażu, który ma uderzyć w osoby z ich otoczenia. Hancer spotka zagubioną Silę i, poruszona jej stanem, zaprosi ją do domu. Sila zachowa dystans, będzie skryta i nie powie prawie nic ani o swojej przeszłości, ani o tym, co dzieje się teraz. Tymczasem Beyza szykuje się do głosowania w fundacji. Za wszelką cenę chce zostać jej prezeską.

"Panna młoda" odc. 180 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie zastanawiają się, kiedy zobaczą dalsze losy Hancer i Cihana. Serial jest emitowany regularnie w TVP2 i ma stałe grono widzów. Nowy odcinek trafi do popołudniowego pasma, które wielu widzów ma już w zwyczaju śledzić. Odcinek 180 serialu "Panna młoda" zostanie wyemitowany 25 sierpnia 2026 roku o godzinie 17:20 w TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecki serial o Hancer, młodej, silnej kobiecie, która chce uratować chorego brata i dlatego wchodzi do bogatej rodziny przez zaaranżowane małżeństwo. Cihan, spadkobierca fortuny, początkowo zgadza się na układ swojej matki, ale z czasem między małżonkami rodzi się prawdziwe uczucie. Ich relację stale podkopują intrygi bliskich, szczególnie matki Mukadder i byłej żony Cihana, Beyzy. To historia o poświęceniu i walce o szczęście w świecie, w którym liczą się tradycja i pieniądze. W obsadzie są m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)