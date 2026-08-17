W ostatnich odcinkach w "La Promesa - pałac tajemnic" sporo się działo, a wydarzenia mocno odbiły się na mieszkańcach pałacu. Jana musiała stanąć na wysokości zadania, gdy opatrywała dotkliwie pobitego Lopego. Pomagała jej Vera. Adriano znów odwiedził Catalinę, a Maria przekazała służbie nowe wieści od Teresy z Nowego Jorku. Poza murami posiadłości Manuel i Curro z towarzyszami przedzierali się przez gęsty las, próbując za wszelką cenę dotrzeć do posterunku Anglików. Martina porozmawiała szczerze z matką i obiecała, że zmieni swoje zachowanie wobec Ignacia. Czy tym razem dotrzyma słowa?

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La Promesa - pałac tajemnic odc. 462 - streszczenie

Martina spróbuje wyjaśnić hrabiemu, skąd wziął się jej ostatni wybuch. Rozmowa szybko przerodzi się jednak w kolejną ostrą kłótnię. W trakcie kłótni mężczyzna nagle dostanie duszności i straci przytomność, a w domu wybuchnie panika. Wezwany lekarz nie przyniesie dobrych wieści i zaniepokoi rodzinę tym, co powie o stanie chorego. W tym samym czasie Jana postawi sprawę jasno Petrze. Nie dopuści do tego, by dziecko Pii trafiło do ojca, który jeszcze przed narodzinami chciał je zabić. Służba spróbuje ukryć nieobecność Lopego. Mężczyznę pobili bandyci, którym jest winien pieniądze. Markiza będzie kombinować, jak pozbyć się uciążliwych gości. Razem z mężem wciąż czeka na wieści z frontu od Manuela. Tymczasem Lorenzo zaprosi Marię na spacer, a Cruz nie ukryje zazdrości.

La Promesa - pałac tajemnic odc. 462 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów na stałe śledzi losy bohaterów tej hiszpańskiej produkcji. Wątki rozwijają się szybko, więc warto zarezerwować chwilę na popołudniowy seans. Serial przyciąga widzów malowniczymi sceneriami i skomplikowanymi relacjami między bohaterami. Kolejny odcinek widzowie zobaczą już niedługo na TVP2. Odcinek 462 TVP2 wyemituje 25 sierpnia 2026 roku o 15:05.

La Promesa - pałac tajemnic - opis serialu i obsada

To hiszpański serial kostiumowy osadzony w południowej Hiszpanii na początku XX wieku. W posiadłości rodu Luján nie brakuje wielkich dramatów. W centrum historii jest Jana. Zatrudnia się w pałacu jako służąca, by wyjaśnić śmierć matki i odnaleźć zaginionego brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. Różnice klasowe szybko dają o sobie znać. To historia pełna rodzinnych sekretów, zdrad i walki o majątek. Nie brakuje też romansów, które mieszają świat arystokracji ze światem służby. W obsadzie są między innymi:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)