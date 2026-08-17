W ostatnich odcinkach „Akacjowej 38” Antonito niemal całkowicie skupił się na promocji swojego wynalazku, a jego ojciec zaczął się martwić o rodzinny interes, który syn wyraźnie zaniedbał. Do miasta wróciła też Celia po pobycie w Londynie i od razu usłyszała najświeższe plotki z sąsiedztwa. Pułkownik Valverde postanowił skorzystać z pomocy specjalisty i rozpoczął naukę u instruktora dla osób niewidomych, a Silvia stanęła przed prokuratorem w sprawie porywacza. W tym samym czasie Flora próbowała namówić El Penę na wspólny udział w konkursie dla zakochanych. Co wydarzy się dalej?

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"Akacjowa 38" odc. 941 - streszczenie

Flora traci cierpliwość, bo El Pena wciąż nie zaproponował jej, żeby byli parą. Leonor namawia ją, by zrobiła pierwszy krok, ale Flora woli trzymać się tradycji i czeka, aż to on się odważy. Lolita ma żal do Antonita, bo na klubowym przyjęciu był zajęty gratulacjami i praktycznie jej nie zauważał. Chcąc to naprawić, zaprasza ją na romantyczną kolację w La Deliciosie i liczy na wybaczenie. W tym samym czasie Riera szykuje ryzykowny plan: chce uprowadzić Moisesa ze szpitala podczas przyjęcia z okazji jego chrztu.

"Akacjowa 38" odc. 941 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

„Akacjowa 38” wciąż trzyma widzów w napięciu i co chwilę dokłada kolejne zwroty akcji. Jeśli chcesz zobaczyć, jak potoczą się sprawy Flory i Antonita, zaplanuj seans na czas emisji. Odcinek 941 zostanie wyemitowany 25 sierpnia 2026 roku na TVP1 o 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to popularny hiszpański serial kostiumowy, który przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku. Historia skupia się na mieszkańcach tytułowej kamienicy, gdzie codzienność miesza się z tajemnicami, romansami i konfliktami na tle klasowym. Serial zyskał uznanie dzięki dopracowanym kostiumom i scenografii, które dobrze oddają klimat epoki. Na ekranie pojawia się stała obsada, tworząca barwny obraz ówczesnego społeczeństwa. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)