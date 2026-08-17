"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 941

Redakcja Eska Cinema
2026-08-17 6:00

W odcinku 941 „Akacjowej 38” emocje znów wezmą górę. Flora coraz gorzej znosi to, że El Pena nie robi kroku naprzód, a w relacji Lolity i Antonita narasta napięcie po feralnym przyjęciu. Tymczasem obok codziennych dramatów pojawia się też groźny plan, który może zburzyć spokój wszystkich.

W ostatnich odcinkach „Akacjowej 38” Antonito niemal całkowicie skupił się na promocji swojego wynalazku, a jego ojciec zaczął się martwić o rodzinny interes, który syn wyraźnie zaniedbał. Do miasta wróciła też Celia po pobycie w Londynie i od razu usłyszała najświeższe plotki z sąsiedztwa. Pułkownik Valverde postanowił skorzystać z pomocy specjalisty i rozpoczął naukę u instruktora dla osób niewidomych, a Silvia stanęła przed prokuratorem w sprawie porywacza. W tym samym czasie Flora próbowała namówić El Penę na wspólny udział w konkursie dla zakochanych. Co wydarzy się dalej?

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"Akacjowa 38" odc. 941 - streszczenie

Flora traci cierpliwość, bo El Pena wciąż nie zaproponował jej, żeby byli parą. Leonor namawia ją, by zrobiła pierwszy krok, ale Flora woli trzymać się tradycji i czeka, aż to on się odważy. Lolita ma żal do Antonita, bo na klubowym przyjęciu był zajęty gratulacjami i praktycznie jej nie zauważał. Chcąc to naprawić, zaprasza ją na romantyczną kolację w La Deliciosie i liczy na wybaczenie. W tym samym czasie Riera szykuje ryzykowny plan: chce uprowadzić Moisesa ze szpitala podczas przyjęcia z okazji jego chrztu.

"Akacjowa 38" odc. 941 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

„Akacjowa 38” wciąż trzyma widzów w napięciu i co chwilę dokłada kolejne zwroty akcji. Jeśli chcesz zobaczyć, jak potoczą się sprawy Flory i Antonita, zaplanuj seans na czas emisji. Odcinek 941 zostanie wyemitowany 25 sierpnia 2026 roku na TVP1 o 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to popularny hiszpański serial kostiumowy, który przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku. Historia skupia się na mieszkańcach tytułowej kamienicy, gdzie codzienność miesza się z tajemnicami, romansami i konfliktami na tle klasowym. Serial zyskał uznanie dzięki dopracowanym kostiumom i scenografii, które dobrze oddają klimat epoki. Na ekranie pojawia się stała obsada, tworząca barwny obraz ówczesnego społeczeństwa. W serialu występują:

  • Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
  • Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
  • Inma Perez (jako Fabiana)
  • Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
  • Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
  • Roger Berruezo (jako German)
  • Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
  • Sara Miquel (jako Cayetana)
  • Sheyla Farina (jako Manuela)
Zamyślona Flora z serialu Akacjowa 38 w jasnej bluzce z koronką. O losach bohaterki przeczytasz w serwisie Eska.
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Rolki

Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie