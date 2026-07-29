W „La Promesa. Pałac tajemnic” ostatnio sporo się działo. Pía żyła w strachu, że Gregorio wróci, i skończyło się to groźnym nieporozumieniem. W panice zraniła Salvadora, biorąc go za swojego prześladowcę. W tym samym czasie Lorenzo kombinował, jak rozkręcić interes z dżemami, i szukał odbiorców wśród wojskowych. Na koniec Teresa przekazała wiadomość, że planuje wyjazd do Stanów Zjednoczonych razem z księżną. Jak te wydarzenia odbiją się na nastrojach w rezydencji?

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La Promesa - pałac tajemnic" odc. 449 - streszczenie

Martina nie miała ochoty iść do opery, ale namowy bliskich sprawią, że da Asdrubalowi szansę. Cruz i Alonso poczują się upokorzeni, gdy odkryją, że nie dostali zaproszenia na bal przez wyjazd Manuela i Curro na front. Pía zamarznie ze strachu, gdy w swoim pokoju znajdzie flakonik z cykutą. Od razu pomyśli, że Gregorio mógł po cichu wrócić do posiadłości. Służba przeszuka pałac, ale nie znajdzie żadnego śladu intruza. A María i Candela spróbują pogodzić Virtudes z Simoną.

La Promesa - pałac tajemnic" odc. 449 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial na stałe zagościł w ramówce i przyciąga fanów hiszpańskich historii kostiumowych. Każdy odcinek dokłada kolejne tajemnice i intrygi w rezydencji Lujánów. Jeśli śledzisz losy Píi i reszty bohaterów, zapisz datę emisji w kalendarzu. Odcinek zostanie wyemitowany 6 sierpnia 2026 roku. 449. odcinek TVP2 pokaże o 15:05.

La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

To hiszpański serial kostiumowy osadzony na początku XX wieku, w którym losy arystokracji przeplatają się z życiem służby. Jana podejmuje pracę w luksusowej posiadłości, by odkryć prawdę o tragicznej historii swojej rodziny. Jej plan zaczyna się sypać, gdy zakochuje się w synu markiza i musi podejmować trudne decyzje. W serialu nie brakuje skandali, walki o majątek i romansów, a wszystko dzieje się na tle wielkiej historii. W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)