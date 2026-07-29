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W „La Promesa. Pałac tajemnic” ostatnio sporo się działo. Pía żyła w strachu, że Gregorio wróci, i skończyło się to groźnym nieporozumieniem. W panice zraniła Salvadora, biorąc go za swojego prześladowcę. W tym samym czasie Lorenzo kombinował, jak rozkręcić interes z dżemami, i szukał odbiorców wśród wojskowych. Na koniec Teresa przekazała wiadomość, że planuje wyjazd do Stanów Zjednoczonych razem z księżną. Jak te wydarzenia odbiją się na nastrojach w rezydencji?
La Promesa - pałac tajemnic" odc. 449 - streszczenie
Martina nie miała ochoty iść do opery, ale namowy bliskich sprawią, że da Asdrubalowi szansę. Cruz i Alonso poczują się upokorzeni, gdy odkryją, że nie dostali zaproszenia na bal przez wyjazd Manuela i Curro na front. Pía zamarznie ze strachu, gdy w swoim pokoju znajdzie flakonik z cykutą. Od razu pomyśli, że Gregorio mógł po cichu wrócić do posiadłości. Służba przeszuka pałac, ale nie znajdzie żadnego śladu intruza. A María i Candela spróbują pogodzić Virtudes z Simoną.
La Promesa - pałac tajemnic" odc. 449 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Serial na stałe zagościł w ramówce i przyciąga fanów hiszpańskich historii kostiumowych. Każdy odcinek dokłada kolejne tajemnice i intrygi w rezydencji Lujánów. Jeśli śledzisz losy Píi i reszty bohaterów, zapisz datę emisji w kalendarzu. Odcinek zostanie wyemitowany 6 sierpnia 2026 roku. 449. odcinek TVP2 pokaże o 15:05.
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La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
To hiszpański serial kostiumowy osadzony na początku XX wieku, w którym losy arystokracji przeplatają się z życiem służby. Jana podejmuje pracę w luksusowej posiadłości, by odkryć prawdę o tragicznej historii swojej rodziny. Jej plan zaczyna się sypać, gdy zakochuje się w synu markiza i musi podejmować trudne decyzje. W serialu nie brakuje skandali, walki o majątek i romansów, a wszystko dzieje się na tle wielkiej historii. W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)