W ostatnich odcinkach "Akacjowej 38" sporo się wydarzyło i odbiło się to na losach kilku rodzin. El Pena w końcu przyznał się do zabójstwa Hindusa, dzięki czemu Flora odzyskała wolność i wyszła z aresztu. Blanca szczerze porozmawiała z Leonor i wyznała jej bolesną prawdę o przeszłości Ursuli, wyjaśniając, skąd brało się jej okrutne postępowanie. Pułkownik Valverde zdobył się na szczerość i powiedział Silvii, że przez postępującą chorobę coraz gorzej widzi. Arturo poprosił też Agustinę, żeby wróciła do służby, a ona z radością się zgodziła. Czy to wystarczy, żeby w kamienicy wreszcie zapanował spokój?

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Akacjowa 38 odc. 928 - streszczenie

Antonito zabiera się za nowy pomysł na interes. Chce ruszyć z produkcją nowoczesnych wycieraczek samochodowych. Carmen podejmuje ważną decyzję. Nie chce wnosić oskarżenia przeciwko Ursuli, choć ta próbowała ją zabić. W tym czasie sąsiedzi zbierają się, by pożegnać Estebana, który wyrusza na daleką Grenlandię. Blanca i Diego idą do kościoła i zamawiają mszę w intencji swojej rzekomo zmarłej córeczki. Pod kościołem wybucha awantura. Ursula zjawia się na miejscu i domaga się, żeby zobaczyć Moisesa. Na tym nie koniec. Ursula odwiedza Leonor, wyciąga sztylet i grozi, że odbierze sobie życie, jeśli Leonor nie powie jej, gdzie jest Moises. Tymczasem El Pena podpisuje zeznania i przyznaje się do morderstwa Hindusa. Silvia wprowadza się do pułkownika, licząc, że namówi go na operację zaćmy.

Akacjowa 38 odc. 928 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

"Akacjowa 38" wciąż ma wiernych widzów, którzy śledzą losy bohaterów po południu. Serial można oglądać na antenie TVP1. Kolejny odcinek widzowie zobaczą w czwartek. Odcinek 928 "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany 6 sierpnia 2026 roku o 18:25 na TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Akcja serialu toczy się w Hiszpanii na początku XX wieku i skupia się na mieszkańcach eleganckiej kamienicy w Madrycie. Fabuła opowiada o relacjach między bogatymi mieszkańcami a ich służbą. To właśnie one napędzają intrygi i kolejne zwroty akcji. W tej kamienicy każdy coś ukrywa, a ambicje i uczucia często kończą się konfliktem. Serial przyciągnął widzów dopracowanymi realiami epoki i wyrazistymi bohaterami. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)