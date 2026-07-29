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W ostatnich odcinkach "Akacjowej 38" sporo się wydarzyło i odbiło się to na losach kilku rodzin. El Pena w końcu przyznał się do zabójstwa Hindusa, dzięki czemu Flora odzyskała wolność i wyszła z aresztu. Blanca szczerze porozmawiała z Leonor i wyznała jej bolesną prawdę o przeszłości Ursuli, wyjaśniając, skąd brało się jej okrutne postępowanie. Pułkownik Valverde zdobył się na szczerość i powiedział Silvii, że przez postępującą chorobę coraz gorzej widzi. Arturo poprosił też Agustinę, żeby wróciła do służby, a ona z radością się zgodziła. Czy to wystarczy, żeby w kamienicy wreszcie zapanował spokój?
Akacjowa 38 odc. 928 - streszczenie
Antonito zabiera się za nowy pomysł na interes. Chce ruszyć z produkcją nowoczesnych wycieraczek samochodowych. Carmen podejmuje ważną decyzję. Nie chce wnosić oskarżenia przeciwko Ursuli, choć ta próbowała ją zabić. W tym czasie sąsiedzi zbierają się, by pożegnać Estebana, który wyrusza na daleką Grenlandię. Blanca i Diego idą do kościoła i zamawiają mszę w intencji swojej rzekomo zmarłej córeczki. Pod kościołem wybucha awantura. Ursula zjawia się na miejscu i domaga się, żeby zobaczyć Moisesa. Na tym nie koniec. Ursula odwiedza Leonor, wyciąga sztylet i grozi, że odbierze sobie życie, jeśli Leonor nie powie jej, gdzie jest Moises. Tymczasem El Pena podpisuje zeznania i przyznaje się do morderstwa Hindusa. Silvia wprowadza się do pułkownika, licząc, że namówi go na operację zaćmy.
Akacjowa 38 odc. 928 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
"Akacjowa 38" wciąż ma wiernych widzów, którzy śledzą losy bohaterów po południu. Serial można oglądać na antenie TVP1. Kolejny odcinek widzowie zobaczą w czwartek. Odcinek 928 "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany 6 sierpnia 2026 roku o 18:25 na TVP1.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
Akcja serialu toczy się w Hiszpanii na początku XX wieku i skupia się na mieszkańcach eleganckiej kamienicy w Madrycie. Fabuła opowiada o relacjach między bogatymi mieszkańcami a ich służbą. To właśnie one napędzają intrygi i kolejne zwroty akcji. W tej kamienicy każdy coś ukrywa, a ambicje i uczucia często kończą się konfliktem. Serial przyciągnął widzów dopracowanymi realiami epoki i wyrazistymi bohaterami. W serialu występują:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)