"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 429

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-07-01 7:18

W nadchodzącym odcinku serialu "La Promesa - pałac tajemnic" o numerze 429 na jaw wyjdzie prawda o tajemniczym znalezisku na strychu. Ayala podejmie odważny krok, który wywoła spore poruszenie wśród mieszkańców posiadłości i doprowadzi do napiętej atmosfery przy wspólnym stole. Relacje między bliskimi zostaną wystawione na próbę przez błędy z przeszłości i niewyjaśnione dotąd żale.

Ostatnie wydarzenia w hiszpańskiej posiadłości wywołały spore poruszenie, a serial "La Promesa - pałac tajemnic" pokazał, że los bywa wyjątkowo przewrotny dla wszystkich mieszkańców rezydencji. Maria zaczęła na poważnie rozważać propozycję pracy u księżnej de Abrontes, upatrując w tej zmianie szansy na odmianę swojego życia, podczas gdy zrozpaczona Pia czuła się zupełnie bezradna wobec choroby syna. W tym samym czasie Pelayo desperacko zabiegał o odzyskanie zaufania Cataliny, prosząc nawet Margaritę o wsparcie w tej trudnej misji. Na jaw wyszły też mroczne sekrety Lorenzo, który został ostatecznie zdemaskowany jako autor intrygi wymierzonej bezpośrednio w Catalinę. Nawet u Manuela i Jany nie działo się najlepiej, ponieważ para mimo wspólnej przeszłości nie potrafiła odbudować dawnej bliskości. Pora zatem sprawdzić, czego można spodziewać się w kolejnym odcinku.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 429 - streszczenie

Vera decyduje się wyznać Marii, że to do niej należały pieniądze, które wcześniej odnaleziono na strychu. W tym samym czasie Catalina zaczyna dostrzegać autentyczną chęć naprawy błędów u Pelayo, który stara się odzyskać jej utracone zaufanie. Lope zapewnia Verę o swoim głębokim uczuciu, deklarując gotowość do pokonania wszelkich trudności stojących na ich drodze. Ayala decyduje się na publiczne wyznanie miłości wobec Margarity, co budzi skrajne reakcje – Martina wpada we wściekłość, a Cruz nie ukrywa swojego oburzenia. Z kolei Virtudes konfrontuje się z matką, wypominając jej wieloletnie zaniedbania i doprowadzając tym samym do zaostrzenia rodzinnego konfliktu.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 429 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców hiszpańskiej posiadłości można śledzić regularnie na antenie telewizji publicznej, która emituje nowe epizody w dni powszednie. Produkcja cieszy się stałym zainteresowaniem osób, które lubią popołudniowe seanse z historią kostiumową w tle. Aby dowiedzieć się, jak potoczą się dalsze spory między arystokracją a służbą, warto zasiąść przed telewizorem w połowie tygodnia. Serial "La Promesa - pałac tajemnic" odc. 429 zostanie wyemitowany 9 lipca 2026 o godzinie 15:05 w TVP2.

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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska telenowela to klasyczna opowieść o poszukiwaniu sprawiedliwości, w której główna bohaterka Jana stara się pomścić śmierć matki i odnaleźć zaginionego brata. Akcja osadzona w malowniczej scenerii południowej Hiszpanii z początku XX wieku pokazuje brutalne różnice klasowe oraz sieć skomplikowanych intryg rodowych. Mamy tutaj wszystko, co przyciąga do ekranu: zakazaną miłość, walkę o majątek oraz mroczne sekrety ukryte za murami luksusowej rezydencji. Serial łączy w sobie wątki kryminalne z dramatem obyczajowym, skupiając się na losach rodziny Luján oraz ich licznej służby. W serialu występują m.in.:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
Młoda kobieta o ciemnych włosach, ze spiętą fryzurą i kolczykami, ubrana w jasną koszulę z różowym haftem na dekolcie, spoglądająca w dół. Ta postać jest jedną z bohaterek serialu La Promesa - pałac tajemnic, o którym przeczytasz więcej na naszym portalu.
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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic