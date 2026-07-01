"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 429

Ostatnie wydarzenia w hiszpańskiej posiadłości wywołały spore poruszenie, a serial "La Promesa - pałac tajemnic" pokazał, że los bywa wyjątkowo przewrotny dla wszystkich mieszkańców rezydencji. Maria zaczęła na poważnie rozważać propozycję pracy u księżnej de Abrontes, upatrując w tej zmianie szansy na odmianę swojego życia, podczas gdy zrozpaczona Pia czuła się zupełnie bezradna wobec choroby syna. W tym samym czasie Pelayo desperacko zabiegał o odzyskanie zaufania Cataliny, prosząc nawet Margaritę o wsparcie w tej trudnej misji. Na jaw wyszły też mroczne sekrety Lorenzo, który został ostatecznie zdemaskowany jako autor intrygi wymierzonej bezpośrednio w Catalinę. Nawet u Manuela i Jany nie działo się najlepiej, ponieważ para mimo wspólnej przeszłości nie potrafiła odbudować dawnej bliskości. Pora zatem sprawdzić, czego można spodziewać się w kolejnym odcinku.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 429 - streszczenie

Vera decyduje się wyznać Marii, że to do niej należały pieniądze, które wcześniej odnaleziono na strychu. W tym samym czasie Catalina zaczyna dostrzegać autentyczną chęć naprawy błędów u Pelayo, który stara się odzyskać jej utracone zaufanie. Lope zapewnia Verę o swoim głębokim uczuciu, deklarując gotowość do pokonania wszelkich trudności stojących na ich drodze. Ayala decyduje się na publiczne wyznanie miłości wobec Margarity, co budzi skrajne reakcje – Martina wpada we wściekłość, a Cruz nie ukrywa swojego oburzenia. Z kolei Virtudes konfrontuje się z matką, wypominając jej wieloletnie zaniedbania i doprowadzając tym samym do zaostrzenia rodzinnego konfliktu.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 429 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców hiszpańskiej posiadłości można śledzić regularnie na antenie telewizji publicznej, która emituje nowe epizody w dni powszednie. Produkcja cieszy się stałym zainteresowaniem osób, które lubią popołudniowe seanse z historią kostiumową w tle. Aby dowiedzieć się, jak potoczą się dalsze spory między arystokracją a służbą, warto zasiąść przed telewizorem w połowie tygodnia. Serial "La Promesa - pałac tajemnic" odc. 429 zostanie wyemitowany 9 lipca 2026 o godzinie 15:05 w TVP2.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska telenowela to klasyczna opowieść o poszukiwaniu sprawiedliwości, w której główna bohaterka Jana stara się pomścić śmierć matki i odnaleźć zaginionego brata. Akcja osadzona w malowniczej scenerii południowej Hiszpanii z początku XX wieku pokazuje brutalne różnice klasowe oraz sieć skomplikowanych intryg rodowych. Mamy tutaj wszystko, co przyciąga do ekranu: zakazaną miłość, walkę o majątek oraz mroczne sekrety ukryte za murami luksusowej rezydencji. Serial łączy w sobie wątki kryminalne z dramatem obyczajowym, skupiając się na losach rodziny Luján oraz ich licznej służby. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)