"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 429

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Ostatnie wydarzenia w hiszpańskiej posiadłości wywołały spore poruszenie, a serial "La Promesa - pałac tajemnic" pokazał, że los bywa wyjątkowo przewrotny dla wszystkich mieszkańców rezydencji. Maria zaczęła na poważnie rozważać propozycję pracy u księżnej de Abrontes, upatrując w tej zmianie szansy na odmianę swojego życia, podczas gdy zrozpaczona Pia czuła się zupełnie bezradna wobec choroby syna. W tym samym czasie Pelayo desperacko zabiegał o odzyskanie zaufania Cataliny, prosząc nawet Margaritę o wsparcie w tej trudnej misji. Na jaw wyszły też mroczne sekrety Lorenzo, który został ostatecznie zdemaskowany jako autor intrygi wymierzonej bezpośrednio w Catalinę. Nawet u Manuela i Jany nie działo się najlepiej, ponieważ para mimo wspólnej przeszłości nie potrafiła odbudować dawnej bliskości. Pora zatem sprawdzić, czego można spodziewać się w kolejnym odcinku.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 429 - streszczenie
Vera decyduje się wyznać Marii, że to do niej należały pieniądze, które wcześniej odnaleziono na strychu. W tym samym czasie Catalina zaczyna dostrzegać autentyczną chęć naprawy błędów u Pelayo, który stara się odzyskać jej utracone zaufanie. Lope zapewnia Verę o swoim głębokim uczuciu, deklarując gotowość do pokonania wszelkich trudności stojących na ich drodze. Ayala decyduje się na publiczne wyznanie miłości wobec Margarity, co budzi skrajne reakcje – Martina wpada we wściekłość, a Cruz nie ukrywa swojego oburzenia. Z kolei Virtudes konfrontuje się z matką, wypominając jej wieloletnie zaniedbania i doprowadzając tym samym do zaostrzenia rodzinnego konfliktu.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 429 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Losy mieszkańców hiszpańskiej posiadłości można śledzić regularnie na antenie telewizji publicznej, która emituje nowe epizody w dni powszednie. Produkcja cieszy się stałym zainteresowaniem osób, które lubią popołudniowe seanse z historią kostiumową w tle. Aby dowiedzieć się, jak potoczą się dalsze spory między arystokracją a służbą, warto zasiąść przed telewizorem w połowie tygodnia. Serial "La Promesa - pałac tajemnic" odc. 429 zostanie wyemitowany 9 lipca 2026 o godzinie 15:05 w TVP2.
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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
Ta hiszpańska telenowela to klasyczna opowieść o poszukiwaniu sprawiedliwości, w której główna bohaterka Jana stara się pomścić śmierć matki i odnaleźć zaginionego brata. Akcja osadzona w malowniczej scenerii południowej Hiszpanii z początku XX wieku pokazuje brutalne różnice klasowe oraz sieć skomplikowanych intryg rodowych. Mamy tutaj wszystko, co przyciąga do ekranu: zakazaną miłość, walkę o majątek oraz mroczne sekrety ukryte za murami luksusowej rezydencji. Serial łączy w sobie wątki kryminalne z dramatem obyczajowym, skupiając się na losach rodziny Luján oraz ich licznej służby. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)