"Panna młoda": streszczenie odcinka 138

Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" wywróciły życie bohaterów do góry nogami, a atmosfera w posiadłości stała się wyjątkowo gęsta. Beyza bez żadnych skrupułów szantażowała Mukadder, natomiast wściekły Cemil urządził Cihanowi gwałtowną awanturę i obwinił go o ostatnie wydarzenia. Spore zaskoczenie w swoim otoczeniu wywołała również Hancer, która stanowczo odmówiła podpisania pozwu mającego zagwarantować jej stałe dochody. W tym samym czasie Melih bezskutecznie próbował porozmawiać z Cihanem i wyjaśnić narastające nieporozumienia. Do akcji wkroczyła też Fadime, która wpadła na pomysł, by umówić Meliha ze swoją przyjaciółką, Gulsum. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

"Panna młoda" odc. 138 - streszczenie

Yasemin zaczyna bacznie obserwować zachowanie Beyzy, ponieważ podejrzewa ją o kłamstwo i ukrywanie ważnych faktów. Chcąc pomóc Cihanowi i Hancer w rozwiązaniu ich problemów, wspólnie z Enginem planuje doprowadzić do ich bezpośredniego spotkania. Tymczasem Beyza stosuje podstęp i podaje Mukadder środek odurzający, dzięki czemu zyskuje swobodę w realizacji swoich zamierzeń. Po obezwładnieniu kobiety wyjeżdża ona do domku letniskowego, co ma konkretny cel. To działanie sprawia, że Cihan traci możliwość skontaktowania się z Hancer w tej istotnej chwili.

"Panna młoda" odc. 138 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy tureckich produkcji powinni zapisać sobie datę nadchodzącej emisji, aby nie przegapić kolejnych kroków Beyzy. Serial jest emitowany regularnie na antenie publicznego nadawcy, co ułatwia śledzenie perypetii znanych postaci. Najnowsze wydarzenia z życia rodziny Develioglu będzie można zobaczyć już wkrótce na małym ekranie. Premiera 138. odcinka serialu "Panna młoda" odbędzie się 6 lipca 2026 o godzinie 17:20 w TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Ta turecka telenowela opowiada o losach Hancer, która wchodzi do bogatego świata rodziny Develioglu, by ratować swojego chorego brata. Choć jej małżeństwo z Cihanem miało być jedynie chłodnym układem, między dwojgiem młodych ludzi niespodziewanie wybucha szczere uczucie. Produkcja cieszy się dużą popularnością ze względu na liczne zwroty akcji i skomplikowane relacje między mieszkańcami posiadłości. Na ekranie możemy oglądać grę utalentowanych aktorów, którzy wcielają się w postacie o mocnych charakterach. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

(jako Hançer) Türkseve (jako Cihan)

(jako Cihan) Can Tarakçı (jako Cemil)

(jako Cemil) Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

(jako Mukadder Develioglu) Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

(jako Gülsüm) Elif Çapkin (jako Yonca)

(jako Yonca) Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

(jako Derya) Sidal Damar (jako Sinem)

(jako Sinem) Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

(jako Mine) Türker, Kantar (jako Emir)

(jako Emir) Çisel Kuskan (jako Beyza)

(jako Beyza) Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)