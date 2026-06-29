"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 426

Ostatnio w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" atmosfera po śmierci Jimeny stała się wyjątkowo duszna, a Manuel szczerze wyznał Blance, że jego więź z Janą zaczęła gwałtownie słabnąć. Podczas gdy Cruz usilnie naciskała na męża, by odebrał Catalinie rodzinny biznes na rzecz Lorenza, zdeterminowana kobieta nie zamierzała się poddawać i zorganizowała ważną degustację dla obiecującego klienta. Niemałe zamieszanie wywołała też szczera konfrontacja Curra z Martiną, podczas której mężczyzna wprost wyrzucił jej donos na hrabiego de Ayalę oraz swoją matkę. Wyjaśnił on przy okazji powody nagłego wygaśnięcia swojego uczucia, co postawiło ich dotychczasową relację w zupełnie nowym, chłodnym świetle. Na koniec w ostatnim odcinku serialu Cruz bez ogródek oświadczyła zaskoczonej Pii, że w końcu udało jej się odkryć jej pilnie strzeżony sekret. Po tak intensywnych zwrotach akcji warto zatem sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy mieszkańców pałacu.

Kalina jeszcze długo będzie mieszać w "Na Wspólnej"? Kasia Gałązka odsłania kulisy | WYWIAD ESKA

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 426 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Markiza wydaje Pii stanowcze polecenie dotyczące odesłania jej schorowanego dziecka poza mury posiadłości La Promesa. Równolegle Simona wraz z Candelą starają się zrozumieć motywy Virtudes, która mimo wcześniejszych planów nie zdecydowała się na wyjazd do swojego brata. W części arystokratycznej Cruz skupia całą swoją uwagę na odkryciu tożsamości tajemniczej wybranki Manuela, która tak bardzo zawróciła mu w głowie. Vera oficjalnie przyznaje, że jej relacja z Lopem dobiegła końca i nie ma już szans na uratowanie tego związku. Tymczasem Catalina musi zmierzyć się z poważnymi problemami zawodowymi, ponieważ traci kluczowego dla swoich interesów klienta.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 426 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli chcecie być na bieżąco z losami rodu Luján, warto zarezerwować sobie czas na popołudniowy seans przed telewizorem. Serial niezmiennie przyciąga uwagę osób ceniących hiszpańskie opowieści o wielkich majątkach i skomplikowanych układach towarzyskich. Nowe wątki rozwijają się dość dynamicznie, więc każda minuta spędzona z bohaterami pozwala lepiej zrozumieć ich skomplikowane położenie. Odcinek numer 426 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 6 lipca 2026 roku, na antenie stacji TVP2 o godzinie 15:05.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

"La Promesa – pałac tajemnic" to pełna temperamentu opowieść, w której losy bogatej arystokracji nieustannie przeplatają się z codziennymi sprawami personelu pomocniczego. Akcja osadzona na początku ubiegłego wieku w słonecznej Hiszpanii pozwala przenieść się w świat wielkich balów, ale też mrocznych sekretów skrywanych za zamkniętymi drzwiami. Historia Jany i jej poszukiwań prawdy o zamordowanej matce od dawna stanowi oś fabuły, która zaskakuje nowymi układami sił między mieszkańcami posiadłości. To świetna propozycja dla każdego, kto lubi kostiumowe produkcje z wyrazistymi postaciami i konfliktami na tle podziałów klasowych. W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

(jako Jana Expósito) Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

(jako Cruz Ezquerdo de Luján) Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

(jako Alonso de Luján) Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

(jako Manuel Luján Ezquerdo) María Castro (jako Pía Adarre)

(jako Pía Adarre) Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

(jako Rómulo Baeza) Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

(jako Mauro Moreno) Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

(jako Simona Martínez) Teresa Quintero (jako Candela García)

(jako Candela García) Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

(jako Catalina Luján) Paula Losada (jako Jimena)

(jako Jimena) Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

(jako Leonor Luján Ezquerdo) Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

(jako Juan Ezquerdo) Marga Martínez (jako Petra Arcos)

(jako Petra Arcos) Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

(jako Lope Ruiz) Sara Molina (jako María Fernández)

(jako María Fernández) Laura Simón (jako Lola Montoro)

(jako Lola Montoro) Rafa de Vera (jako Conrado Funes)