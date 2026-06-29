"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 426

Spis treści
Ostatnio w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" atmosfera po śmierci Jimeny stała się wyjątkowo duszna, a Manuel szczerze wyznał Blance, że jego więź z Janą zaczęła gwałtownie słabnąć. Podczas gdy Cruz usilnie naciskała na męża, by odebrał Catalinie rodzinny biznes na rzecz Lorenza, zdeterminowana kobieta nie zamierzała się poddawać i zorganizowała ważną degustację dla obiecującego klienta. Niemałe zamieszanie wywołała też szczera konfrontacja Curra z Martiną, podczas której mężczyzna wprost wyrzucił jej donos na hrabiego de Ayalę oraz swoją matkę. Wyjaśnił on przy okazji powody nagłego wygaśnięcia swojego uczucia, co postawiło ich dotychczasową relację w zupełnie nowym, chłodnym świetle. Na koniec w ostatnim odcinku serialu Cruz bez ogródek oświadczyła zaskoczonej Pii, że w końcu udało jej się odkryć jej pilnie strzeżony sekret. Po tak intensywnych zwrotach akcji warto zatem sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy mieszkańców pałacu.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 426 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Markiza wydaje Pii stanowcze polecenie dotyczące odesłania jej schorowanego dziecka poza mury posiadłości La Promesa. Równolegle Simona wraz z Candelą starają się zrozumieć motywy Virtudes, która mimo wcześniejszych planów nie zdecydowała się na wyjazd do swojego brata. W części arystokratycznej Cruz skupia całą swoją uwagę na odkryciu tożsamości tajemniczej wybranki Manuela, która tak bardzo zawróciła mu w głowie. Vera oficjalnie przyznaje, że jej relacja z Lopem dobiegła końca i nie ma już szans na uratowanie tego związku. Tymczasem Catalina musi zmierzyć się z poważnymi problemami zawodowymi, ponieważ traci kluczowego dla swoich interesów klienta.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 426 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Jeśli chcecie być na bieżąco z losami rodu Luján, warto zarezerwować sobie czas na popołudniowy seans przed telewizorem. Serial niezmiennie przyciąga uwagę osób ceniących hiszpańskie opowieści o wielkich majątkach i skomplikowanych układach towarzyskich. Nowe wątki rozwijają się dość dynamicznie, więc każda minuta spędzona z bohaterami pozwala lepiej zrozumieć ich skomplikowane położenie. Odcinek numer 426 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 6 lipca 2026 roku, na antenie stacji TVP2 o godzinie 15:05.
Polecany artykuł:
"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
"La Promesa – pałac tajemnic" to pełna temperamentu opowieść, w której losy bogatej arystokracji nieustannie przeplatają się z codziennymi sprawami personelu pomocniczego. Akcja osadzona na początku ubiegłego wieku w słonecznej Hiszpanii pozwala przenieść się w świat wielkich balów, ale też mrocznych sekretów skrywanych za zamkniętymi drzwiami. Historia Jany i jej poszukiwań prawdy o zamordowanej matce od dawna stanowi oś fabuły, która zaskakuje nowymi układami sił między mieszkańcami posiadłości. To świetna propozycja dla każdego, kto lubi kostiumowe produkcje z wyrazistymi postaciami i konfliktami na tle podziałów klasowych. W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)