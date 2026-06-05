"Panna młoda": streszczenie odcinka 121

Ostatnio w serialu "Panna młoda" działo się naprawdę sporo, a skomplikowane relacje między postaciami kolejny raz wysunęły się na pierwszy plan. Beyza z dużą skutecznością zaczęła coraz bardziej przybliżać się do Cihana, co wyraźnie widać było w ich wspólnych, coraz częstszych rozmowach. Melih natomiast postanowił zagrać na uczuciach Sinem i celowo wzbudził w niej zazdrość, dając kobiecie do zrozumienia, że nie zamierza na nią wiecznie czekać. W międzyczasie Derya starała się wpłynąć na Hancer, próbując przemówić jej do rozsądku i skłonić ją do zachowania spokoju. Największym zaskoczeniem okazał się jednak fakt, że Cihan wspólnie z Beyzą, w pełnej tajemnicy przed resztą domowników, zajęli się przygotowywaniem pokoju dla dziecka. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Panna młoda" odc. 121 - streszczenie

Cihan decyduje się na potajemne spotkanie z Beyzą, z którą wspólnie zajmuje się urządzaniem pokoju dla mającego się pojawić dziecka. Mężczyzna zachowuje te plany w ścisłej tajemnicy przed Hancer, nie chcąc, by dowiedziała się o jego wizytach. W tym samym czasie Yonca otrzymuje niepokojące informacje medyczne, z których wynika, że jej nienarodzone dziecko może zmagać się z wadami. Hancer odbywa poważną rozmowę z Deryą, która skłania ją do podjęcia konkretnych kroków w celu ratowania relacji z mężem. Pod wpływem tych słów kobieta wychodzi z inicjatywą i proponuje Cihanowi wspólny wyjazd do letniego domu, mając nadzieję na poprawę ich wzajemnych stosunków.

"Panna młoda" odc. 121 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial przyciąga przed ekrany wiele osób zainteresowanych skomplikowanymi losami Hancer i Cihana. Każdy kolejny epizod przynosi nowe wątki w tej tureckiej produkcji, dlatego warto zarezerwować sobie czas po południu. Najnowsze przygody bohaterów zostaną pokazane w telewizji publicznej w najbliższy piątek. Emisja 121. odcinka serialu "Panna młoda" odbędzie się 12 czerwca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Produkcja ta to klasyczna turecka opowieść o wielkich pieniądzach, trudnych wyborach i niespodziewanej miłości. Główna bohaterka, Hancer, godzi się na ślub z bogatym Cihanem tylko po to, by zdobyć środki na leczenie swojego chorego brata. Życie w luksusowej rezydencji okazuje się jednak pełne pułapek, zwłaszcza gdy na drodze dziewczyny staje przebiegła teściowa oraz była żona jej męża. Mimo początkowej niechęci, między małżonkami zaczyna rodzić się uczucie, które będzie musiało przetrwać liczne intrygi. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

(jako Hançer) Türkseve (jako Cihan)

(jako Cihan) Can Tarakçı (jako Cemil)

(jako Cemil) Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

(jako Mukadder Develioglu) Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

(jako Gülsüm) Elif Çapkin (jako Yonca)

(jako Yonca) Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

(jako Derya) Sidal Damar (jako Sinem)

(jako Sinem) Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

(jako Mine) Türker, Kantar (jako Emir)

(jako Emir) Çisel Kuskan (jako Beyza)

(jako Beyza) Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)