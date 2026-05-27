"Panna młoda": streszczenie odcinka 113

Życie w luksusowej rezydencji ponownie wypełniło się niepokojem, a serial "Panna młoda" emitowany w TVP2 w sto dwunastym odcinku przyniósł bohaterom sporo trudnych momentów. Hancer z dużym oddaniem troszczyła się o Cihana, mimo że wzajemne napięcie między nimi wcale nie słabło i było wyraźnie wyczuwalne. Spore poruszenie zapanowało również w samej posiadłości, gdy Mukadder odkryła, że Gülsüm otrzymała awans na asystentkę Beyzy. Melih swoją postawą dał Sinem wiele do myślenia, jednak sytuacja stała się jeszcze trudniejsza przez wybuch gniewu Mine. Kobieta z gniewem przyjęła wieść o tym, że Melih, Fadime oraz Aysu podjęli ostateczną decyzję o swoim odejściu. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Panna młoda" odc. 113 - streszczenie

W nowym odcinku Cihan nie zamierza dłużej milczeć i otwarcie strofuje swoją matkę, co sprawia, że konflikt w rodzinie staje się jeszcze bardziej napięty. Jednocześnie zapada istotna decyzja o tym, że bliscy Fadime na stałe zatrzymają się w rezydencji. W międzyczasie Melih zaczyna coraz odważniej okazywać swoje zainteresowanie Sinem, co nie uchodzi uwadze otoczenia. Mukadder, wściekła z powodu postawy syna, postanawia uderzyć w niego najmocniej jak potrafi i przekazać całą posiadłość Beyzie. Tymczasem Hancer nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji i przygotowuje własną strategię, aby wpłynąć na dalsze postępowanie Cihana.

"Panna młoda" odc. 113 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani tureckich produkcji z niecierpliwością wyczekują momentu, w którym dowiedzą się, jak potoczą się dalsze losy mieszkańców rezydencji. Stacja telewizyjna przygotowała już emisję tego ciekawego wątku, który z pewnością przyciągnie przed ekrany wiele osób. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby nie przegapić ani minuty z życia głównych postaci. Premiera "Panny młodej" z numerem 113 odbędzie się 3 czerwca 2026 roku na antenie TVP2 o godzinie 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to wciągająca opowieść o Hancer, która zgodziła się na małżeństwo z rozsądku, by ratować chorego brata. Dziewczyna musiała odnaleźć się w bogatym domu Cihana, gdzie czekała na nią nie tylko trudna teściowa Mukadder, ale i zazdrosna była żona mężczyzny. Choć początki były skomplikowane, między parą narodziło się szczere uczucie, o które teraz muszą wspólnie walczyć. To historia pełna zwrotów akcji, w której tradycja miesza się z nowoczesnością i walką o szczęście. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)