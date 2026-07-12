Zwolnienie selekcjonera po MŚ 2026. Kto przejmie kadrę Senegalu?

Odpadnięcie z MŚ 2026 w 1/16 finału

Senegalczycy mieli ambitne plany przed turniejem w Ameryce Północnej, ale w fazie grupowej MŚ 2026 ponieśli dwie porażki. W grupie I ulegli 1:3 Francji oraz 2:3 Norwegii. O awansie zadecydowało wygrane 5:0 starcie z Irakiem.

To pozwoliło afrykańskiej drużynie wejść do 1/16 finału z trzeciego miejsca. Tam mimo prowadzenia 2:0 z Belgią do 85. minuty, Senegalczycy ostatecznie przegrali 2:3 po dogrywce, kończąc swój udział w turnieju.

Czy Patrick Vieira obejmie stanowisko?

O 45-letnim Pape Thiawie wiadomo, że prowadził kadrę od jesieni 2024 roku, najpierw jako szkoleniowiec tymczasowy. Z informacji francuskiego dziennika "L'Equipe" wynika, że na liście kandydatów do objęcia posady jest Patrick Vieira. Urodzony w Dakarze były reprezentant Francji to mistrz świata z 1998 roku.

Zwolnienie selekcjonera zbiega się w czasie z niezadowoleniem kluczowych zawodników. Po przegranej z Belgią, Pape Gueye, zdobywca dwóch bramek na mundialu, zawiesił występy w kadrze, uzależniając powrót od zmiany sztabu szkoleniowego. Agencja Reuters informuje, że na poniedziałek zaplanowano konferencję prasową senegalskiej federacji.