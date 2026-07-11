Panna młoda, odcinek 147: Agresja Cihana w areszcie. Brutalnie zaatakuje ciężarną Hancer

"Panna młoda" odcinek 147. Emisja w piątek 17.07.2026 na antenie TVP2

Widzowie 147. epizodu tureckiej produkcji "Panna młoda" zobaczą dramatyczne sceny z udziałem głównych bohaterów, którzy po złożeniu wzajemnych zawiadomień wylądują w jednym areszcie. Zamknięcie na małej przestrzeni doprowadzi do potężnej awantury między dawnymi małżonkami. Biznesmen wpadnie w furię, gdy jego ukochana odmówi odpowiedzi na pytania dotyczące jej obecnego życia uczuciowego. Założy z góry, że po sfinalizowaniu rozwodu kobieta znalazła już pocieszenie w ramionach innego mężczyzny i rozpoczęła nowy etap.

Cihan nie dowie się o ciąży Hancer w 147. odcinku serialu "Panna młoda"

Zdesperowana kobieta zdecyduje się zataić przed agresywnym ekspartnerem fakt, że nosi pod sercem jego potomka. Podejmie taką decyzję ze względu na jego niedawny ślub z Beyzą, z którą lada chwila powita na świecie syna. Prowokacyjne zachowanie głównej bohaterki doprowadzi jednak mężczyznę do ostateczności. Konflikt zaogni się w momencie, gdy aresztowana zacznie demonstracyjnie porządkować pomieszczenie, wypominając byłemu mężowi, że ten całkowicie blokuje jej podjęcie pracy zarobkowej w charakterze sprzątaczki i budowanie własnej niezależności.

„Nie pozwoliłeś mi sprzątać w domach, więc teraz spróbuj powstrzymać mnie tutaj" - sprowokuje go bohaterka.

„Ty naprawdę oszalałaś! Jeszcze ktoś pomyśli, że postradałaś zmysły i zamkną cię w szpitalu psychiatrycznym" - odpowie wściekły biznesmen.

„To nawet byłoby wygodne. Ty wreszcie przestałbyś wysyłać za mną ludzi, a ja uwolniłabym się od twojej tyranii!".

„Ja też tam trafię. Przez ciebie. Doprowadzasz mnie do szaleństwa każdego dnia" - oskarży ją mężczyzna.

W dalszej części odcinka Hancer odłoży chusteczkę i zbliży się do metalowych prętów oddzielających cele. „Powiedz mi prawdę... Wcale nie chodzi o sprzątanie, prawda? Ty po prostu chcesz mnie ukarać. Chcesz mnie kontrolować dla samej zasady" - zarzuci mu chłodno.

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Awantura za kratami. Dramatyczne starcie Cihana i Hancer w "Panna młoda"

Słowa byłej żony wywołają w biznesmenie niebezpieczny błysk w oku, po którym brutalnie przyciągnie ją do krat za rękę. Cihan nie będzie mógł znieść fizycznej bariery z metalowych prętów, która wciąż ich rozdziela.

„To nie są tortury! Torturą jesteś ty. To, że nie potrafię do ciebie dotrzeć. Że każdej nocy myślę tylko o tobie. Zastanawiam się, gdzie jesteś, z kim rozmawiasz, kto na ciebie patrzy… To jest tortura!".

„W takim razie przestań o mnie myśleć. Uznaj mnie za martwą. Rok temu nawet nie wiedziałeś, że istnieję. Żyłeś spokojnie. Teraz też możesz żyć tak samo".

„Nie mogę! Bo jesteś. I nic tego nie zmieni. Wbiłaś mi sztylet prosto w serce. Zostawiłaś ranę, która nigdy się nie zagoi. Dlaczego jesteś tak uparta? Powiedz po prostu, że zrozumiałaś swój błąd i więcej nie będziesz sprzątać" - zacznie naciskać Cihan.

Uwięziona bohaterka kategorycznie odrzuci te warunki, mając na uwadze konieczność gromadzenia środków na utrzymanie ich nienarodzonego potomka. „Mam po prostu własne życie. Takie, do którego ty nie pasujesz..." - skwituje krótko.

Zazdrość zniszczy wszystko. Cihan oskarży Hancer o romans w 147. odcinku "Panna młoda"

Stanowcza deklaracja kobiety sprawi, że wściekły mężczyzna jeszcze mocniej ściśnie jej dłonie, całkowicie tracąc nad sobą panowanie.

„Kto więc pasuje? Jeśli nie ja… to kto?".

„Cihanie… puść mnie. To boli".

„Nie puszczę! Powiedz mi, z kim się spotykasz! Kim jest ten mężczyzna?!".

„Puść mnie! Naprawdę mnie ranisz…".

Ostra wymiana zdań i hałas przyciągną uwagę więziennego strażnika, który natychmiast zjawi się przy celi i rozkaże Cihanowi wypuścić kobietę, co zostanie całkowicie zignorowane.

„Dlaczego milczysz? Masz kogoś? Odpowiedz mi!".

W tej samej chwili funkcjonariusz wymierzy awanturnikowi silny cios pałką, po czym natychmiast wyprowadzi go z pomieszczenia, zostawiając ciężarną w samotności. Hancer delikatnie dotknie swojego powiększającego się brzucha. „Tak mam kogoś. Jest częścią ciebie. Najcenniejszą rzeczą, jaką po sobie zostawiłeś. I właśnie dla niego to wszystko robię..." - wyszepcze cicho pod nosem.