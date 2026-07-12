MŚ 2026. Argentyna pokonuje Szwajcarię po dogrywce i zagra w półfinale

Szybkie prowadzenie Argentyny na MŚ 2026

Argentyńczycy bardzo szybko objęli prowadzenie w tym spotkaniu. Już w 10. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Lionela Messiego, bramkę uderzeniem głową zdobył Alexis Mac Allister. Dla Messiego był to już 32. mecz w finałach mistrzostw świata. Po tym trafieniu tempo gry wyraźnie spadło, a obrońcy tytułu skupili się na kontrolowaniu przebiegu boiskowych wydarzeń.

Szwajcarzy w pierwszej połowie mieli duże problemy ze sforsowaniem defensywy rywali. Do przerwy nie oddali żadnego celnego strzału i nie stworzyli realnego zagrożenia pod bramką Emiliano Martineza. Trener Murat Yakin, w porównaniu do wygranego meczu z Kolumbią, dokonał tylko jednej zmiany – Djibril Sow zastąpił Ardona Jashariego.

Emocjonująca dogrywka i awans Argentyny

W drugiej połowie Szwajcaria zagrała odważniej, co przyniosło efekt w 67. minucie. Dan Ndoye wykończył składną akcję zespołu i zdobył wyrównującego gola. Radość Helwetów trwała jednak krótko, ponieważ w 72. minucie po interwencji VAR Breel Embolo obejrzał drugą żółtą kartkę za symulowanie, osłabiając swoją drużynę.

Osłabiona Szwajcaria broniła się dzielnie przez całą pierwszą połowę dogrywki. Decydujący cios zadał w 112. minucie Julian Alvarez, popisując się kapitalnym uderzeniem z ponad 20 metrów. W doliczonym czasie gry wynik na 3:1 ustalił Lautaro Martinez, kończąc kontratak Argentyny. Półfinał Argentyna – Anglia zaplanowano na środę w Atlancie.