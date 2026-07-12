Wimbledon 2026. Sinner kontra Zverev w finale

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-07-12 6:16

Jannik Sinner i Alexander Zverev zmierzą się w niedzielnym finale wielkoszlemowego turnieju Wimbledon. Lider światowego rankingu stanie przed szansą na obronę tytułu na londyńskich kortach, podczas gdy Zverev spróbuje sięgnąć po swój drugi puchar tej rangi. Kto wzniesie trofeum w Wimbledonie?

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Mężczyzna odbijający rakietą żółtą piłkę na trawiastym korcie tenisowym.

Historia spotkań przemawia za Sinnerem

Nie tylko dotychczasowe osiągnięcia, ale i statystyki bezpośrednich pojedynków wyraźnie faworyzują 24-letniego Sinnera. Włoch w starciach z pięć lat starszym Zverevem legitymuje się bilansem 10-4, co więcej, rozstrzygnął na swoją korzyść dziewięć ostatnich spotkań. Zverev stanie przed nie lada wyzwaniem, aby odwrócić ten niekorzystny trend podczas niedzielnego finału.

Tegoroczna droga lidera rankingu do finału była stosunkowo spokojna. W tegorocznym Wimbledonie Sinner napotkał większe trudności jedynie w 1. rundzie, kiedy to Serb Miomir Kecmanović zmusił go do rozegrania pięciu setów. Od tamtej pory włoski tenisista nie stracił ani jednej partii, eliminując kolejnych rywali gładko po 3:0.

Walka o kolejne trofea wielkoszlemowe

Dorobek turniejowy Włocha robi ogromne wrażenie na tle jego rywala. Sinner ma już na koncie triumfy w Australian Open 2024 i 2025, US Open 2024 oraz obronę tytułu z ubiegłorocznego Wimbledonu. Zverev, po ubiegłomiesięcznym zwycięstwie we French Open, po raz pierwszy w karierze przebrnął przez fazę 1/8 finału turnieju rozgrywanego na trawiastych kortach w Londynie.

Finałowy pojedynek nie wpłynie na pozycję lidera w rankingu ATP. Niezależnie od rozstrzygnięć Sinner pozostanie na pierwszym miejscu, natomiast Zverev w poniedziałkowym notowaniu awansuje na pozycję wicelidera, wyprzedzając leczącego kontuzję Carlosa Alcaraza.