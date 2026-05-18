"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 875

W serialu "Akacjowa 38" działo się ostatnio wyjątkowo dużo i życie mieszkańców kamienicy po raz kolejny mocno się skomplikowało. Podczas gdy Servando planował ubiegać się o posadę nocnego stróża, Zavala bez skrupułów zmusił Silvię do zażycia zupełnie nowego leku. Bardzo mroczne chwile przeżyła Ursula, do której wróciły bolesne wspomnienia z młodości dotyczące gwałtu, a jej dziwna postawa wywołała spory niepokój u Blanki oraz Carmen. Riera złożył jednak służącej obietnicę, że już wkrótce uwolni ją od paraliżującego lęku przed pracodawczynią. Niestety, mimo usilnych starań Lolity, cierpiąca na amnezję Casilda nadal nie potrafiła przypomnieć sobie niczego, co wiązało się z Martinem. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Akacjowa 38" odc. 875 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku uwaga skupia się na Rosinie, która nie potrafi przejść obojętnie obok nietypowego sposobu bycia Liberta. Kobieta odczuwa narastający lęk związany z jego ostatnimi czynami i postanawia nie dusić tych obaw w sobie. Szukając wsparcia oraz rady, decyduje się na szczerą rozmowę z Florą, której wyznaje, co dokładnie budzi jej największą niepewność. Flora jednak nie ogranicza się wyłącznie do wysłuchania skarg, ponieważ sama dostrzega ryzyko płynące z braku ostrożności bliskich jej osób. Postanawia zainterweniować i sugeruje swojemu bratu oraz Leonor, aby zachowywali znacznie większą powściągliwość w okazywaniu sobie zażyłości. Ich wzajemne przywiązanie może bowiem zostać zbyt łatwo odkryte przez sąsiadów, jeśli nie zaczną lepiej maskować łączącego ich uczucia.

"Akacjowa 38" odc. 875 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy hiszpańskich opowieści kostiumowych powinni zarezerwować sobie czas w popołudniowym paśmie telewizyjnym na początku tygodnia. Produkcja od dłuższego czasu przyciąga przed ekrany osoby zainteresowane codziennością mieszkańców madryckiej kamienicy. Nowe perypetie i trudne wybory bohaterów zostaną przedstawione w ramach regularnej emisji na głównej antenie publicznego nadawcy. Najbliższa okazja do zobaczenia dalszych losów postaci nadarzy się już niebawem. Odcinek numer 875 zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku o godzinie 18:35 w TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to świetna propozycja dla każdego, kto lubi przenieść się w czasie do Madrytu z początków dwudziestego wieku. Serial pokazuje życie w kamienicy, gdzie losy bogatych mieszczan nieustannie przecinają się z codziennością ich służby pracującej na piętrze. Nie brakuje tu pięknych strojów, stylowych wnętrz i skomplikowanych układów rodzinnych, które sprawiają, że trudno oderwać się od kolejnych wątków. Całość dopełnia klimat dawnej Hiszpanii, za który tę produkcję polubiło tak wielu widzów. W obsadzie tego serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)