„Panna młoda” odc. 215 - streszczenie

Sinem oskarży Hancer o niemoralne zachowanie i spróbuje podważyć jej reputację. Nusret nadal będzie czekał na pieniądze obiecane przez Mukadder. Melih stanie w obronie Hancer, powstrzyma Sinem i ujawni, że dziewczyna jest w ciąży z Cihanem.

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„Panna młoda” odc. 216 - streszczenie

Cihan zdecydowanie odrzuci wsparcie matki. W domu narasta napięcie, bo wszyscy czekają na wynik testu DNA dziecka. Zamknięta w komórce Derya coraz bardziej traci panowanie nad sobą i jest na skraju obłędu. Gdy Cihan odbierze wyniki badania, natychmiast wezwie wszystkich do rezydencji.

„Panna młoda” odc. 217 - streszczenie

Wynik testu DNA wprawi wszystkich w osłupienie. Mukadder wyjawi Nusretowi i Beyzie swoją strategię, bo chce przejąć kontrolę nad dalszym biegiem wydarzeń. Yonca zaproponuje Deryi pracę. Melih zdecyduje się na szczerą rozmowę z Sinem.

„Panna młoda” odc. 218 - streszczenie

Beyza zrobi Gulsum wymówki, a jednocześnie zagrozi Cihanowi. Engina dręczą wyrzuty sumienia. Cihan oskarży Hancer o to, co się dzieje. Wkrótce Beyza zrobi radykalny krok, zabierze dziecko i zniknie z posiadłości. Gdy Cihan spróbuje znaleźć wyjście z sytuacji, Nusret odbierze mu resztki nadziei.

„Panna młoda” odc. 219 - streszczenie

Beyza zatrzyma się u Yoncy. Sinem odzyska nadzieję, gdy dowie się o możliwym rozwodzie Cihana z intrygantką. Napięcie będzie narastać, aż w końcu Cihan straci panowanie nad emocjami i rzuci się z pięściami na Engina. Derya będzie naciskać na Cemila, przekonując go, że powinien wziąć kredyt.

„Panna młoda” odc. 220 - streszczenie

Beyza wręczy Hancer pozew rozwodowy, co od razu zaostrzy napięcie w otoczeniu Cihana. Po rozmowie z adwokatem mężczyzna dowie się, że jego sytuacja prawna układa się dla niego niekorzystnie. Zacznie podejrzewać Hancer o złe intencje. Derya nie ukryje złości, gdy odkryje, że Yonca kupiła salon fryzjerski.

„Panna młoda” odcinki 215-220: kiedy emisja w TVP2? Daty i godziny na cały tydzień