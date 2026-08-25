„Panna młoda” odc. 185 - streszczenie

Engin i Hancer spróbują ustalić, dlaczego darczyńcy nagle wycofali wsparcie dla fundacji. Hancer szybko zorientuje się, że Cihan przeczytał jej list od Meliha. Tymczasem Melih znajdzie w pokoju Sili rewolwer. Cihan przeanalizuje sytuację i uzna, że za odpływem darczyńców stoi intryga Beyzy.

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„Panna młoda” odc. 186 - streszczenie

Cihan wypyta Fadime o Meliha, bo liczy na informacje, które mogą mu się przydać. Hancer spróbuje opanować Silę i nie dopuścić do kolejnego wybuchu, więc zabierze ją ze sobą do pracy. Derya odbierze od Mukadder bransoletki. Cihan zacznie knuć, jak podstępem odebrać Hancer posiadłość.

„Panna młoda” odc. 187 - streszczenie

Derya wpłaci zaliczkę za salon fryzjerski, licząc na szybkie sfinalizowanie transakcji. Sila straci panowanie nad sobą i zaatakuje nieznajomego mężczyznę. Hancer ostro pokłóci się z Cihanem o fundację. Engin zabierze Silę do siebie, żeby ją uspokoić i odciąć od problemów. Mukadder zacznie się domyślać, kto ją szantażuje. W tym czasie będą trwały przygotowania do kwesty.

„Panna młoda” odc. 188 - streszczenie

Ertugrul otwarcie skrytykuje decyzję Cihana. Derya wystroi się i pojawi się na kweście, choć nie dostała zaproszenia. Początek wydarzenia wypadnie słabo, a zbiórka nie przyniesie oczekiwanych efektów. Przełom nastąpi, gdy Sila wygłosi poruszającą przemowę i ożywi akcję. Derya zadeklaruje dużą dotację.

„Panna młoda” odc. 189 - streszczenie

Sukces kwesty rozzłości Cihana i Beyzę. Cihan zacznie naciskać na Hancer, żądając, by oddała dom. Mukadder odkryje, kto stoi za szantażem. Sila będzie chciała wyjechać ze Stambułu, żeby odciąć się od problemów, ale Engin złoży jej propozycję, która może zmienić jej plany.

„Panna młoda” odc. 190 - streszczenie

Tajemniczy darczyńca zaprosi Hancer na kolację. Sila przyjmie propozycję Engina i zgodzi się prowadzić jego dom. Mukadder skonfrontuje się z Deryą, zażąda wyjaśnień i zagrozi jej konsekwencjami. Sila wreszcie powie Cihanowi wprost, co o nim myśli. Derya wyrzuci Yoncę z domu.

„Panna młoda” odcinki 185-190: kiedy emisja w TVP2? Daty i godziny na cały tydzień