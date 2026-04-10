"Panna młoda", odcinek 72: Mukadder kategorycznie zabrania Hancer wejścia do posiadłości

Emocje w serialu "Panna młoda" znów sięgnęły zenitu, a ostatnie wydarzenia z pewnością nie pozwoliły fanom na nudę. Mroczne wspomnienia z przeszłości dopadły Mukadder i Nusretę, co doprowadziło do dramatycznych konsekwencji, gdy Cemil ostatecznie wyrzucił kobietę z mieszkania. W tym samym czasie Hancer i Cihan, zupełnie nieświadomi dramatów, spędzili beztroskie chwile w parku, całkowicie tracąc poczucie czasu. Nie dla wszystkich był to jednak spokojny dzień, ponieważ Beyza dokonała szokującego odkrycia, dowiadując się, że Yonca zamieszkała z jej ojcem. Poprzedni odcinek zostawił nas z wieloma nowymi sekretami i rodzącymi się konfliktami. Jakie niespodzianki przyniesie zatem kolejna odsłona tej historii?

"Panna młoda" odc. 72 - streszczenie

Decyzja Cihana o sprowadzeniu rzeczy Hancer do rezydencji wprawia Mukadder w ogromne zdumienie, stając się zarzewiem nowego konfliktu w rodzinie. Postanowienie mężczyzny wprowadza atmosferę pełną napięcia wśród domowników. W międzyczasie Cihan wpada na pomysł, by tymczasowo zatrudnić syna Fadime jako kierowcę. Sytuacja dramatycznie eskaluje, gdy Mukadder otwarcie sprzeciwia się woli syna, kategorycznie zabraniając Hancer wejścia do posiadłości. Ten jawny akt buntu zwiastuje poważną konfrontację.

"Panna młoda" odc. 72 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzące wydarzenia w tureckim serialu z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze fanów, którzy z niecierpliwością czekają na dalszy rozwój relacji głównych bohaterów. Konfrontacja Cihana z matką to jeden z tych momentów, których nie można przegapić. Wszystkich widzów, którzy śledzą tę emocjonującą historię, zachęcamy do zanotowania daty w kalendarzu. Premierowa emisja 72. odcinka serialu "Panna młoda" odbędzie się w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:20 na kanale TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecka produkcja, która skradła serca polskich widzów, śledzących z zapartym tchem historię miłości Hancer i Cihana. Ich uczucie, zrodzone z zaaranżowanego małżeństwa, musi stawić czoła licznym przeciwnościom, intrygom i rodzinnym konfliktom. Opowieść o sierocie, która dla ratowania brata wkracza w świat bogactwa, i dziedzicu fortuny, który dla ukochanej gotów jest na wszystko, wciąga od pierwszych minut. To serial pełen zwrotów akcji, namiętności i trudnych wyborów, który idealnie trafia w gusta miłośników melodramatów. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)