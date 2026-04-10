"Akacjowa 38", odcinek 848: Silvia otrzymuje rozkaz poślubienia generała, by zapobiec zamachowi na księcia

Ostatni odcinek serialu "Akacjowa 38" dostarczył widzom solidnej dawki emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, szczególnie w życiu osobistym bohaterów. Napięcie wokół Samuela wyraźnie wzrosło, ponieważ musiał zmierzyć się z frustracją spowodowaną uwagą ojca skupioną na chorym Diegu oraz ciągłym odrzuceniem ze strony Blanki. Co więcej, Ursula, widząc jego trudne położenie, zasugerowała mu pozbycie się brata raz na zawsze, jednak Samuel stanowczo się temu sprzeciwił. W międzyczasie Leonor, pracując nad biografią ojca, poprosiła Iniga o przeczytanie pierwszych rozdziałów i wyrażenie swojej opinii. Prawdziwym zaskoczeniem okazały się jednak oświadczyny generała Zavali, który poprosił o rękę Silvię Reyes, a ta obiecała dać mu odpowiedź po namyśle. Z tak wieloma otwartymi wątkami pozostaje pytanie, w jakim kierunku potoczą się teraz losy mieszkańców.

"Akacjowa 38" odc. 848 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Martin postanawia zrekompensować Casildzie ich skromny ślub w więzieniu i z okazji rocznicy planuje wyprawić prawdziwe, huczne wesele. Tymczasem Ramon zmaga się z narastającym napięciem w kopalni, gdzie strajk wymyka się spod kontroli, a on sam obawia się wybuchu krwawych zamieszek. Na zupełnie innym froncie, Silvia otrzymuje od przełożonego dramatyczny rozkaz: musi wyjść za mąż za generała Zavalę. Małżeństwo ma być przykrywką, która pozwoli jej udaremnić planowany przez generała zamach na księcia Alfonsa, przyszłego króla Hiszpanii. W lżejszym tonie, Liberto i Rosina, pragnąc naprawić swoje relacje, zapraszają Iniga i Florę na wspólną kolację, licząc na ich pomoc w odbudowie małżeństwa.

"Akacjowa 38" odc. 848 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów swoich ulubionych bohaterów, a nadchodzący epizod zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Warto więc zanotować w kalendarzu datę jego premiery, by nie przegapić kluczowych wydarzeń. Gdzie i kiedy będzie można go obejrzeć w telewizji? Premierowa emisja 848. odcinka serialu "Akacjowa 38" odbędzie się w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to kostiumowa produkcja, która od dawna podbija serca polskich widzów, przenosząc ich do barwnego Madrytu z początku XX wieku. Serial śledzi losy mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie intrygi, sekrety i namiętności splatają się na każdym kroku. Ta hiszpańska telenowela stała się hitem TVP dzięki wciągającej fabule pełnej dramatycznych zwrotów akcji i świetnie zarysowanym postaciom. Za sukcesem produkcji stoją nie tylko scenarzyści, ale również znakomici aktorzy. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)