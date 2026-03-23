"Panna młoda", odcinek 59: Zraniona Beyza zaczyna knuć plan zemsty, wymierzony w Cihana i w Hancer

Ostatni odcinek serialu "Panna młoda" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, a napięcie między bohaterami można było kroić nożem. Cihan, w towarzystwie Hancer, udał się w trudną podróż na grób brata, co było zaledwie preludium do dalszych dramatycznych wydarzeń. Zaraz po powrocie do domu para musiała zmierzyć się z gniewem wściekłej Mukadder, co tylko zaogniło sytuację. W kulminacyjnym momencie Cihan postanowił wreszcie wyznać swojej partnerce bolesną prawdę o tym, że Beyza była jego żoną. Tymczasem sama Beyza, w mrożącej krew w żyłach scenie, kopała dla niego grób, zwiastując ogromne kłopoty. Czego zatem możemy spodziewać się po nadchodzącej odsłonie tej historii?

"Panna młoda" odc. 59 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Cihan uparcie milczy i nie zamierza wyjawić Hancer całej prawdy dotyczącej Beyzy, co tylko potęguje napięcie. W międzyczasie narasta poważny konflikt między Deryą a Cemilem, który prowadzi do otwartej kłótni. Zraniona Beyza nie pozostaje bierna i zaczyna knuć plan zemsty, wymierzony zarówno w Cihana, jak i w Hancer. Dochodzi również do jej bezpośredniej konfrontacji z Sinem, co dodatkowo komplikuje sytuację. Widząc rozwój wydarzeń, Nusret zleca Yonce zadanie specjalne – ma ona zacieśnić kontakty z Beyzą, aby zdobyć jej zaufanie.

"Panna młoda" odc. 59 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Zastanawiacie się, kiedy będziecie mogli śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów? Nadchodzący epizod z pewnością dostarczy wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, których żaden fan nie powinien przegapić. Na szczęście nie musimy już dłużej czekać na szczegóły dotyczące premiery. Nowy, 59. odcinek serialu "Panna młoda" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 30 marca 2026 roku, o godzinie 17:20 na antenie stacji TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Turecki serial "Panna młoda" to poruszająca opowieść, która skradła serca polskich widzów. Historia Hancer, sieroty zmuszonej do walki o przetrwanie, oraz Cihana, dziedzica fortuny uwikłanego w zaaranżowane małżeństwo, wciąga od pierwszego odcinka. Ich nieoczekiwane uczucie, które rodzi się wbrew wszelkim przeciwnościom, stanowi główną oś fabuły, dostarczając fanom niezapomnianych wzruszeń i dramatów. Za sukcesem produkcji stoi plejada utalentowanych aktorów. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)