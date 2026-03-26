Panna młoda, odcinek 58: Cihan przy grobie brata wyjawi Hancer tajemnicę śmierci Metina. Nie wie, że on żyje, a Mukkader pozbyła się syna - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 58 - sobota, 28.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Hancer i Cihan w 58 odcinku serialu "Panna młoda" otworzą kolejny rozdział ich wspólnej historii. Po porwaniu kobiety, ponownych zaręczynach i wydarzeniach, które rozegrają się w domu jej brata Cemila, biznesmen przekona żonę, żeby wróciła z nim do posiadłości Develioglu. Nie do rezydencji jego matki, lecz do starego domu, który Mukkader przygotowała dla synowej, żeby zaszła w ciążę i dała jej wnuka.

Ale zanim nastąpi powrót Hancer i Cihana do willi biznesmena w 58 odcinku "Panna młoda" od razu z domu Cemila pojadą na cmentarz. Początkowo kobieta nie będzie wiedziała, dlaczego właśnie tutaj zabiera ją mąż, który wspomni tylko o tym, że chce, by kogoś poznała. Zaprowadzi ją na grób Metina Develioglu, starszego brata, męża Sinem, ojca Mine, którego tragiczna śmierć kilka lat temu wstrząsnęła całą rodziną.

"Panna młoda" odcinek 58 - Hancer dowie się od Cihana jak zginął Metin

Ze łzami w oczach Cihan w 58 odcinku "Panna młoda" opowie Hancer, jak zginął Metin, jak szczególna więź łączyła go z bratem. Za tajemnicą śmierci Metina będzie jednak kryło się coś więcej. Bo Cihan nie wie o tym, że Metin żyje, że Mukkader sfingowała wypadek, śmierć własnego syna, żeby zamknąć go w szpitalu psychiatrycznym. Prawda o podłym czynie wyrodnej matki wyjdzie na jaw, ale jeszcze nie teraz.

- Przyprowadziłem cię do swego brata... Spoczywa tu także mój ojciec. Byli mi najbliżsi. Brat był dla mnie wzorem. Nauczył mnie wszystkiego. Mówił mi, że trzeba być sprawiedliwym i prawym. I nigdy się nie poddawać. Jednak nie zdołałem zapobiec jego śmierci. Nigdy nie zapomnę, jak ostatni raz wyszedł z domu. Żałuję, że posłuchałem matki. Gdybym nie pozwolił mu wsiąść do samochodu, może Mine nie straciłaby ojca, a Sinem męża... Zginął w wypadku. Nie odwrócę tego, co się stało. Los tak chciał. Rana po tej stracie nigdy się nie zagoi... - Na pewno trudno pogodzić się z jego nieobecnością... - Tak, ale życie toczy się dalej. Gdy go naśladuję, robię to, czego on nie zdążył, czuję,że żyje w moim sercu i to daje mi siłę. Rozumiesz teraz, dlaczego chcę mieć syna? - Nie wiedziałam o tym... - Mówisz, że jestem oschły, surowy, a nawet podły. Jednak robię to wszystko, by nie zboczyć ze swojej drogi. Jak widzisz, mam dług wobec rodziny, brata, matki. Spóźniłem się z jego spłatą. Nie zaznam spokoju, dopóki nie wyrównam rachunków - zapowie Cihan Hancer.

"Panna młoda" - obsada. Kto jest kim w tureckim serialu?

W głównych rolach występują Talya Celebi jako Hancer i Cenay Turksever jako Cihan. W obsadzie telenoweli "Panna młoda" znaleźli się również:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

"Panna młoda" - ile odcinków i sezonów liczy turecki serial?

"Panna młoda" zdobyła w Turcji ogromną popularność, że zdecydowano się nakręcić 3 sezony. Dotąd wyemitowano ponad 390 odcinków, ale wciąż powstają kolejne. W Polsce na razie przewidziana jest emisja dwóch sezonów "Panna młoda" liczących 320 odcinków.