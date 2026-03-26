Panna młoda, odcinek 58: Cihan przy grobie brata wyjawi Hancer tajemnicę śmierci Metina. Nie wie, że on żyje, a Mukkader pozbyła się syna - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 58 - sobota, 28.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2
Hancer i Cihan w 58 odcinku serialu "Panna młoda" otworzą kolejny rozdział ich wspólnej historii. Po porwaniu kobiety, ponownych zaręczynach i wydarzeniach, które rozegrają się w domu jej brata Cemila, biznesmen przekona żonę, żeby wróciła z nim do posiadłości Develioglu. Nie do rezydencji jego matki, lecz do starego domu, który Mukkader przygotowała dla synowej, żeby zaszła w ciążę i dała jej wnuka.
Ale zanim nastąpi powrót Hancer i Cihana do willi biznesmena w 58 odcinku "Panna młoda" od razu z domu Cemila pojadą na cmentarz. Początkowo kobieta nie będzie wiedziała, dlaczego właśnie tutaj zabiera ją mąż, który wspomni tylko o tym, że chce, by kogoś poznała. Zaprowadzi ją na grób Metina Develioglu, starszego brata, męża Sinem, ojca Mine, którego tragiczna śmierć kilka lat temu wstrząsnęła całą rodziną.
"Panna młoda" odcinek 58 - Hancer dowie się od Cihana jak zginął Metin
Ze łzami w oczach Cihan w 58 odcinku "Panna młoda" opowie Hancer, jak zginął Metin, jak szczególna więź łączyła go z bratem. Za tajemnicą śmierci Metina będzie jednak kryło się coś więcej. Bo Cihan nie wie o tym, że Metin żyje, że Mukkader sfingowała wypadek, śmierć własnego syna, żeby zamknąć go w szpitalu psychiatrycznym. Prawda o podłym czynie wyrodnej matki wyjdzie na jaw, ale jeszcze nie teraz.
- Przyprowadziłem cię do swego brata... Spoczywa tu także mój ojciec. Byli mi najbliżsi. Brat był dla mnie wzorem. Nauczył mnie wszystkiego. Mówił mi, że trzeba być sprawiedliwym i prawym. I nigdy się nie poddawać. Jednak nie zdołałem zapobiec jego śmierci. Nigdy nie zapomnę, jak ostatni raz wyszedł z domu. Żałuję, że posłuchałem matki. Gdybym nie pozwolił mu wsiąść do samochodu, może Mine nie straciłaby ojca, a Sinem męża... Zginął w wypadku. Nie odwrócę tego, co się stało. Los tak chciał. Rana po tej stracie nigdy się nie zagoi...
- Na pewno trudno pogodzić się z jego nieobecnością...
- Tak, ale życie toczy się dalej. Gdy go naśladuję, robię to, czego on nie zdążył, czuję,że żyje w moim sercu i to daje mi siłę. Rozumiesz teraz, dlaczego chcę mieć syna?
- Nie wiedziałam o tym...
- Mówisz, że jestem oschły, surowy, a nawet podły. Jednak robię to wszystko, by nie zboczyć ze swojej drogi. Jak widzisz, mam dług wobec rodziny, brata, matki. Spóźniłem się z jego spłatą. Nie zaznam spokoju, dopóki nie wyrównam rachunków - zapowie Cihan Hancer.
"Panna młoda" - obsada. Kto jest kim w tureckim serialu?
W głównych rolach występują Talya Celebi jako Hancer i Cenay Turksever jako Cihan. W obsadzie telenoweli "Panna młoda" znaleźli się również:
- Can Tarakçı jako Cemil,
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
- Elif Çapkin jako Yonca,
- Ceren Yuksekkaya jako Derya,
- Sidal Damar jako Sinem,
- Günes Ebrar Özgül jako Mine,
- Türker Kantar jako Emir,
- Çisel Kuskan jako Beyza,
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
"Panna młoda" - ile odcinków i sezonów liczy turecki serial?
"Panna młoda" zdobyła w Turcji ogromną popularność, że zdecydowano się nakręcić 3 sezony. Dotąd wyemitowano ponad 390 odcinków, ale wciąż powstają kolejne. W Polsce na razie przewidziana jest emisja dwóch sezonów "Panna młoda" liczących 320 odcinków.