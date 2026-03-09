"M jak miłość", odcinek 1917: Dawna znajoma prosi Budzyńskiego o pomoc w rozwodzie. Jej mężem okazuje się bezkarny oprawca Kamila

Poprzedni odcinek serialu "M jak miłość" zaserwował widzom prawdziwy rollercoaster emocji, skupiając się zarówno na problemach młodych bohaterów, jak i na wzruszających decyzjach tych bardziej doświadczonych. Majka musiała zmierzyć się z poważnymi kłopotami finansowymi swojej matki, u której pojawił się komornik, a w trudnych chwilach po raz kolejny zawiódł ją Tomasz. Na szczęście nie zabrakło też pozytywnych chwil, gdyż Michał ponownie oświadczył się Ewelinie, a para podziękowała Barbarze za jej cenną radę. Wątek Doroty i Bartka również przyniósł wzruszenie, gdy odkryli, że Franek był prześladowany w ośrodku, co skłoniło ich do podjęcia niezwykle ważnej decyzji o zostaniu jego rodziną zastępczą. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje tylko jedno pytanie: jakie nowe wyzwania czekają teraz na bohaterów?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"M jak miłość" odc. 1917 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku do Andrzeja Budzyńskiego zgłosi się jego dawna znajoma, Paulina, która przed laty uczyła rysunku małą Anię. Kobieta będzie potrzebowała pomocy prawnej, ponieważ zamierza rozwieść się ze swoim mężem. Wkrótce wyjdzie na jaw, że jej partner to niebezpieczny przestępca Igor Jabłoński - ten sam, który brutalnie zaatakował Kamila i wciąż unika odpowiedzialności. W międzyczasie Kinga, zniecierpliwiona długą nieobecnością Pawła, zorganizuje Piotrowi krótki urlop, by ten odnalazł brata i sprowadził go do domu. Z kolei Adam będzie dokładał wszelkich starań, aby odzyskać zaufanie Sylwii, która nadal jest na niego zła za ostatnie wybryki.

"M jak miłość" odc. 1917 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na rozwój kluczowych wątków i zastanawiają się, jak potoczą się losy ich ulubionych bohaterów. Czy Andrzej pomoże dawnej znajomej i czy misja Piotra zakończy się sukcesem? Na szczęście na odpowiedzi nie trzeba będzie długo czekać. Najnowszy odcinek popularnej telenoweli będzie można obejrzeć już wkrótce. Emisja 1917. odcinka "M jak miłość" zaplanowana jest na poniedziałek, 16 marca 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

"M jak miłość" - opis serialu i obsada

"M jak miłość" to bez wątpienia kultowa produkcja, która od ponad dwudziestu lat gromadzi przed telewizorami miliony Polaków. Serial przedstawia losy wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków oraz ich przyjaciół, skupiając się na skomplikowanych relacjach, miłosnych perypetiach i codziennych wyzwaniach. Produkcja zdobyła serca widzów dzięki autentycznym postaciom i emocjonującym zwrotom akcji, które od lat trzymają w napięciu. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)

Anna Mucha (jako Magda Budzyńska)

Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)

Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)

Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)

Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)

Michalina Sosna (jako Kama)

Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)

Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)

Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)