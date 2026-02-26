"Panna młoda", odcinek 38: Cihan i Hancer zostają na noc u Deryi. Dojdzie między nimi do zbliżenia?

W serialu "Panna młoda" ostatnio działo się naprawdę sporo, a relacje między bohaterami stawały się coraz bardziej skomplikowane. Cihan i Hancer spędzili czas razem, zamykając się w jego starym domu, a to spotkanie nieoczekiwanie skłoniło go do ważnej wizyty u brata. W międzyczasie na jaw wyszły również szokujące informacje, gdy Yonca przekazała Beyzie wiadomość o aresztowaniu doktor Fusun Kaby. Na tle tych dramatycznych wydarzeń Cemil i Derya wprowadzili powiew optymizmu, przygotowując się do wielkiego otwarcia swojego nowego sklepu. Poprzedni odcinek obfitował w emocje i nowe początki. Czego zatem możemy spodziewać się po nadchodzących wydarzeniach?

"Panna młoda" odc. 38 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku propozycja Deryi, aby Cihan i Hancer zostali na noc, stanie się źródłem licznych komplikacji. Ten nieoczekiwany pobyt doprowadzi do serii nieprzewidzianych i kłopotliwych zdarzeń. W międzyczasie Aysu będzie celowo próbowała wyprowadzić Mukadder z równowagi, testując jej cierpliwość do granic możliwości. Napięta atmosfera mocno wpłynie również na Beyzę, która pogrąży się w głębokiej rozpaczy. Wszystkie te wątki zapowiadają odcinek pełen dramatyzmu i emocjonalnych zawirowań.

"Panna młoda" odc. 38 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z niecierpliwością wyczekują na dalszy rozwój wydarzeń w życiu ulubionych bohaterów. Ostatnie epizody przyniosły wiele zwrotów akcji, a ciekawość dotycząca przyszłych losów postaci stale rośnie. Na szczęście na kolejną dawkę emocji nie trzeba będzie długo czekać. Premierowa emisja 38. odcinka serialu "Panna młoda" odbędzie się w czwartek, 5 marca 2026 roku, o godzinie 17:20 na antenie TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to wciągająca opowieść o losach Hancer i Cihana, pary połączonej przez zaaranżowane małżeństwo. Ich droga do szczęścia jest pełna wyzwań, intryg i nieoczekiwanych zwrotów akcji, szczególnie ze strony matki Cihana, Mukadder. Serial doskonale ukazuje, jak miłość może narodzić się w najmniej spodziewanych okolicznościach, zmuszając bohaterów do walki o swoje uczucia. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Cenay Türksever (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)