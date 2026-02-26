"Panna młoda", odcinek 38: Cihan i Hancer zostają na noc u Deryi. Dojdzie między nimi do zbliżenia?

2026-02-26 7:30

Przed nami 38. odcinek serialu 'Panna młoda', w którym napięcie sięgnie zenitu! Niewinna propozycja noclegu ze strony Deryi wywoła prawdziwą lawinę komplikacji dla Cihana i Hancer. Tymczasem Aysu nie ustaje w próbach zdestabilizowania Mukadder, a Beyza pogrąży się w całkowitej rozpaczy.

W serialu "Panna młoda" ostatnio działo się naprawdę sporo, a relacje między bohaterami stawały się coraz bardziej skomplikowane. Cihan i Hancer spędzili czas razem, zamykając się w jego starym domu, a to spotkanie nieoczekiwanie skłoniło go do ważnej wizyty u brata. W międzyczasie na jaw wyszły również szokujące informacje, gdy Yonca przekazała Beyzie wiadomość o aresztowaniu doktor Fusun Kaby. Na tle tych dramatycznych wydarzeń Cemil i Derya wprowadzili powiew optymizmu, przygotowując się do wielkiego otwarcia swojego nowego sklepu. Poprzedni odcinek obfitował w emocje i nowe początki. Czego zatem możemy spodziewać się po nadchodzących wydarzeniach?

"Panna młoda" odc. 38 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku propozycja Deryi, aby Cihan i Hancer zostali na noc, stanie się źródłem licznych komplikacji. Ten nieoczekiwany pobyt doprowadzi do serii nieprzewidzianych i kłopotliwych zdarzeń. W międzyczasie Aysu będzie celowo próbowała wyprowadzić Mukadder z równowagi, testując jej cierpliwość do granic możliwości. Napięta atmosfera mocno wpłynie również na Beyzę, która pogrąży się w głębokiej rozpaczy. Wszystkie te wątki zapowiadają odcinek pełen dramatyzmu i emocjonalnych zawirowań.

"Panna młoda" odc. 38 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z niecierpliwością wyczekują na dalszy rozwój wydarzeń w życiu ulubionych bohaterów. Ostatnie epizody przyniosły wiele zwrotów akcji, a ciekawość dotycząca przyszłych losów postaci stale rośnie. Na szczęście na kolejną dawkę emocji nie trzeba będzie długo czekać. Premierowa emisja 38. odcinka serialu "Panna młoda" odbędzie się w czwartek, 5 marca 2026 roku, o godzinie 17:20 na antenie TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to wciągająca opowieść o losach Hancer i Cihana, pary połączonej przez zaaranżowane małżeństwo. Ich droga do szczęścia jest pełna wyzwań, intryg i nieoczekiwanych zwrotów akcji, szczególnie ze strony matki Cihana, Mukadder. Serial doskonale ukazuje, jak miłość może narodzić się w najmniej spodziewanych okolicznościach, zmuszając bohaterów do walki o swoje uczucia. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Talya Çelebi (jako Hançer)
  • Cenay Türksever (jako Cihan)
  • Can Tarakçı (jako Cemil)
  • Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
  • Elif Çapkin (jako Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
  • Sidal Damar (jako Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
  • Türker Kantar (jako Emir)
  • Çisel Kuskan (jako Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)

