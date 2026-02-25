"Akacjowa 38", odc. 826, 827, 828, 829, 830 - streszczenie. Co wydarzy się od 16 do 20 marca 2026?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:20. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 826. Poniedziałek 16.03.2026

Inigo i Florze grunt pali się pod nogami, ponieważ ich długi rosną, a klienci się nie pojawiają. Maria Luisa przysyła pierwszy list z Paryża, w którym donosi, że jest bardzo szczęśliwa. Jaime prosi, by Fabiana opowiedziała mu wszystko o Cayetanie, co ta czyni z wielkim smutkiem. W trakcie przyjęcia u Diega i Blanki, na którym jest również Celia z Felipe, zjawia się delegatka związków zawodowych strajkującej kopalni złota. Okazuje się nią Huertas Lopez, była kelnerka w La Deliciosie i kochanka Felipe.

"Akacjowa 38" - odcinek 827. Wtorek 17.03.2026

Jaime godzi się pójść na badania do szpitala, lecz tylko w towarzystwie Samuela. Huertas okazuje się twardą negocjatorką. Leonor organizuje spotkanie intelektualistów w La Deliciosa. To może być szansa dla Iniga i Flory. Służący i Trini ćwiczą na konkurs krzyków, co jest bardzo uciążliwe dla pozostałych mieszkańców kamienicy. Felipe zapewnia Celię, że kocha tylko ją i Huertas nie zrobiła już na nim żadnego wrażenia.

"Akacjowa 38" - odcinek 828. Środa 18.03.2026

Pierwszy Konkurs Krzyków na Akacjowej wygrywa bezapelacyjnie Casilda, pokonując jedyną swoją konkurentkę, Trini. Servando udaje, że stracił głos i wycofuje się z rywalizacji. W La Deliciosa odbywa się pierwsze spotkanie intelektualistów. Inigo serwuje na nim alkohole i cygara hawańskie z przemytu. Goście są zachwyceni, a Leonor zmartwiona. Susana podejrzewa, że w lokalu dzieje się coś dziwnego i postanawia się dowiedzieć, co. Pułkownik Valverde czyta w gazecie, że finalistą turnieju w Ateneo został znakomity szermierz o nazwisku Reyes. Lekarz okłamuje Jaime, że Diego jest umierający.

"Akacjowa 38" - odcinek 829. Czwartek 19.03.2026

Pułkownik Valverde czeka na Silvię Reyes po turnieju, który wygrała, lecz ona nie chce z nim rozmawiać. Inigo i Flora po sukcesie spotkania literatów zamierzają zamienić La Deliciosę w dom rozrywki. Riera przynosi Ursuli wiadomość, że symbol, jakim naznaczono jej córki, to herb bardzo religijnej rodziny Koval, pochodzącej z Odessy.

"Akacjowa 38" - odcinek 830. Piątek 20.03.2026

Pułkownik don Arturo Valverde traci głowę dla Silvii, która zapowiada, że wystawi go na niejedną próbę. Diego i Ramon nie wierzą, że górnicy bez powodu pobili zarządcę kopalni. Tymczasem Rosina domaga się powzięcia drastycznych środków przeciwko strajkującym. Inigo i Flor są zachwyceni, bo handel towarami z przemytu rozkręca się coraz bardziej.

