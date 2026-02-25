"Akacjowa 38", odc. 826, 827, 828, 829, 830 - streszczenie. Co wydarzy się od 16 do 20 marca 2026?

2026-02-25 17:17

Fani "Akacjowej 38" mogą liczyć na świeżą porcją emocji. Widzowie z zainteresowaniem obserwują przygody bohaterów tej hiszpańskiej telenoweli. Scenarzyści przygotowali dla nich kolejne niespodzianki i zwroty akcji. Jakie tajemnice i wydarzenia czekają nas w nadchodzących odcinkach? Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniami odcinków 826, 827, 828, 829 i 830.

Akacjowa 38, odcinek 818: porywacz Fabiany grozi śmiercią wszystkim jej bliskim

Autor: TVP VOD / Materiały prasowe/ Materiały prasowe

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:20. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 826. Poniedziałek 16.03.2026

Inigo i Florze grunt pali się pod nogami, ponieważ ich długi rosną, a klienci się nie pojawiają. Maria Luisa przysyła pierwszy list z Paryża, w którym donosi, że jest bardzo szczęśliwa. Jaime prosi, by Fabiana opowiedziała mu wszystko o Cayetanie, co ta czyni z wielkim smutkiem. W trakcie przyjęcia u Diega i Blanki, na którym jest również Celia z Felipe, zjawia się delegatka związków zawodowych strajkującej kopalni złota. Okazuje się nią Huertas Lopez, była kelnerka w La Deliciosie i kochanka Felipe.

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

"Akacjowa 38" - odcinek 827. Wtorek 17.03.2026

Jaime godzi się pójść na badania do szpitala, lecz tylko w towarzystwie Samuela. Huertas okazuje się twardą negocjatorką. Leonor organizuje spotkanie intelektualistów w La Deliciosa. To może być szansa dla Iniga i Flory. Służący i Trini ćwiczą na konkurs krzyków, co jest bardzo uciążliwe dla pozostałych mieszkańców kamienicy. Felipe zapewnia Celię, że kocha tylko ją i Huertas nie zrobiła już na nim żadnego wrażenia.

"Akacjowa 38" - odcinek 828. Środa 18.03.2026

Pierwszy Konkurs Krzyków na Akacjowej wygrywa bezapelacyjnie Casilda, pokonując jedyną swoją konkurentkę, Trini. Servando udaje, że stracił głos i wycofuje się z rywalizacji. W La Deliciosa odbywa się pierwsze spotkanie intelektualistów. Inigo serwuje na nim alkohole i cygara hawańskie z przemytu. Goście są zachwyceni, a Leonor zmartwiona. Susana podejrzewa, że w lokalu dzieje się coś dziwnego i postanawia się dowiedzieć, co. Pułkownik Valverde czyta w gazecie, że finalistą turnieju w Ateneo został znakomity szermierz o nazwisku Reyes. Lekarz okłamuje Jaime, że Diego jest umierający.

"Akacjowa 38" - odcinek 829. Czwartek 19.03.2026

Pułkownik Valverde czeka na Silvię Reyes po turnieju, który wygrała, lecz ona nie chce z nim rozmawiać. Inigo i Flora po sukcesie spotkania literatów zamierzają zamienić La Deliciosę w dom rozrywki. Riera przynosi Ursuli wiadomość, że symbol, jakim naznaczono jej córki, to herb bardzo religijnej rodziny Koval, pochodzącej z Odessy.

"Akacjowa 38" - odcinek 830. Piątek 20.03.2026

Pułkownik don Arturo Valverde traci głowę dla Silvii, która zapowiada, że wystawi go na niejedną próbę. Diego i Ramon nie wierzą, że górnicy bez powodu pobili zarządcę kopalni. Tymczasem Rosina domaga się powzięcia drastycznych środków przeciwko strajkującym. Inigo i Flor są zachwyceni, bo handel towarami z przemytu rozkręca się coraz bardziej.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:

  • Elena González - Blanca Dicenta Koval
  • Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
  • Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
  • María Blanco - Carmen Sanjurjo
  • Elia Galera - Silvia Reyes
  • Pilar Barrera - Agustina López Principal
  • Alejandra Lorenzo - Flora Barbosa Principal
  • César Vea - Cesáreo Villar
  • Javi Chou - Martín Enraje
  • Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
  • Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
  • Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
  • Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
  • Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
  • Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
  • Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
  • Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
  • Laura Rozalén - Elvira Valverde
  • Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz
