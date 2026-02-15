Ekstraklasa: Pogoń Szczecin pokonała Arkę Gdynia. Jak padła jedyna bramka?

Pogoń Szczecin triumfuje nad Arką Gdynia

Spotkanie w ramach rozgrywek Ekstraklasy pomiędzy Pogonią Szczecin a Arką Gdynia zakończyło się zwycięstwem gospodarzy wynikiem 1:0. Mecz, który odbył się na stadionie w Szczecinie, przyciągnął 16 221 kibiców spragnionych sportowych emocji. Jedyna bramka padła w pierwszej połowie spotkania, ustalając wynik, który utrzymał się do końcowego gwizdka.

Decydujący moment meczu miał miejsce już w piątej minucie, kiedy to Paul Mukairu wpisał się na listę strzelców, dając prowadzenie Pogoni Szczecin. Ta wczesna bramka ustawiła przebieg rywalizacji, zmuszając gości z Gdyni do podjęcia bardziej ofensywnych działań w dążeniu do wyrównania. Arka Gdynia mimo starań nie zdołała odpowiedzieć na trafienie.

Żółte kartki i sędzia spotkania?

Podczas intensywnego meczu sędzia Bartosz Frankowski z Torunia musiał wielokrotnie sięgać po żółte kartki, aby utrzymać dyscyplinę na boisku. W drużynie Pogoni Szczecin upomnieniami zostali ukarani Jose Pozo, Kellyn Acosta oraz Benjamin Mendy, co świadczyło o zaciętości walki o każdą piłkę. Te decyzje sędziego podkreślały wysoki poziom zaangażowania obu zespołów.

Również piłkarze Arki Gdynia otrzymali szereg żółtych kartek, co potwierdzało nerwową atmosferę i wysoką stawkę meczu. Marc Navarro, Tornike Gaprindaszwili, Kamil Jakubczyk oraz Dawid Abramowicz musieli zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Mimo licznych ostrzeżeń mecz przebiegał w sportowym duchu, a widowisko dostarczyło wielu emocji kibicom zgromadzonym na trybunach.

