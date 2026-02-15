Ekstraklasa siatkarzy. PGE Projekt Warszawa pokonał Indykpol AZS Olsztyn – jaki był przebieg?

Wynik meczu Ekstraklasy siatkarzy między Indykpolem AZS Olsztyn a PGE Projektem Warszawa wzbudził spore emocje. Spotkanie PlusLigi dostarczyło kibicom wielu wrażeń, choć finalny rezultat może niektórych zdziwić. Czy warszawska drużyna zdominowała rywala?

Zwycięstwo PGE Projekt Warszawa w PlusLidze

W rozgrywkach Ekstraklasy siatkarzy doszło do pojedynku, w którym PGE Projekt Warszawa zmierzył się z Indykpolem AZS Olsztyn. Goście z Warszawy odnieśli zwycięstwo, pokonując drużynę z Olsztyna 3:0. Spotkanie zakończyło się z wynikiem setów 21:25, 19:25 oraz 24:26, co świadczy o dominacji warszawskiego zespołu na parkiecie.

PGE Projekt Warszawa przystąpił do meczu w składzie, w którym znaleźli się m.in. Bartosz Bednorz, Jan Firlej, Karol Kłos, Jurii Semeniuk, Kevin Tillie oraz Linus Weber, a także Damian Wojtaszek jako libero. Natomiast Indykpol AZS Olsztyn rozpoczął rywalizację z Karolem Borkowskim, Janem Hadravą, Pawłem Halabą, Sewerynem Lipińskim, Dawidem Siwczykiem oraz Johannesem Tille, z Jakubem Ciunajtisem na pozycji libero. Mecz był ważny dla obu drużyn w kontekście ligowej tabeli PlusLigi.

Kluczowe momenty meczu w siatkówce

PGE Projekt Warszawa od początku meczu narzucił swoje warunki gry, co pozwoliło im na kontrolę dwóch pierwszych setów. Pierwsza partia zakończyła się wynikiem 21:25, a druga 19:25, wyraźnie pokazując przewagę warszawian. W trakcie meczu na boisku pojawili się również zmiennicy, w drużynie Indykpolu AZS Olsztyn byli to: Paweł Cieślik, Kuba Hawryluk, Mateusz Janikowski, Łukasz Kozub, Jakub Majchrzak oraz Arthur Szwarc. Dla PGE Projekt Warszawa weszli: Bartosz Gomułka i Michał Kozłowski.

Trzeci set okazał się najbardziej wyrównany i dostarczył najwięcej emocji kibicom zgromadzonym na hali. Pomimo zaciętej walki ze strony Indykpolu AZS Olsztyn, to PGE Projekt Warszawa zdołał przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, wygrywając 24:26. Ostateczny rezultat 0:3 dla gości podkreśla ich skuteczność i przygotowanie do tego spotkania Ekstraklasy siatkarzy, zapewniając im cenne punkty w ligowych zmaganiach.

