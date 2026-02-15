Magda Linette triumfuje w Dubaju. Co zadecydowało o jej awansie?

Magda Linette rozpoczęła turniej WTA w Dubaju

Poznanianka Magda Linette (WTA 47) zmierzyła się z Nowozelandką Lulu Sun (WTA 99), która otrzymała dziką kartę na turniej WTA 1000 w Dubaju. W pierwszym secie Polka została przełamana przy swoim trzecim serwisie, co pozwoliło rywalce na wygranie tej partii. Wynik pierwszej partii wynosił 4:6 na korzyść Sun. Ten wynik stawiał Polkę w trudnej sytuacji przed dalszą częścią spotkania.

Druga partia meczu Magda Linette – Lulu Sun okazała się nieco bardziej skomplikowana dla polskiej zawodniczki. Linette zdołała ją jednak zapisać na swoje konto, choć wymagało to od niej dużego wysiłku i koncentracji. Pokonanie rywalki w drugim secie (6:4) dało nadzieję na odwrócenie losów spotkania. Decydujący trzeci set Polka rozpoczęła bardzo dynamicznie, dzięki lepszemu serwisowi, szybko obejmując prowadzenie 3:0 w gemach.

Co działo się dalej w meczu Linette?

Przy wyniku 3:0 w trzecim secie dla Magdy Linette, jej rywalka Lulu Sun zdecydowała się na przerwę medyczną z powodu bólu pleców. Ta nagła sytuacja mogła wpłynąć na przebieg dalszej części spotkania. Po wznowieniu gry Nowozelandka miała coraz większe trudności z poruszaniem się po korcie, co wyraźnie wpłynęło na jej skuteczność w wymianach. Magda Linette umiejętnie wykorzystała tę sytuację na swoją korzyść.

Polska tenisistka wykorzystała drugą piłkę meczową, przypieczętowując swoje zwycięstwo w tym pierwszym bezpośrednim pojedynku obu zawodniczek. Ostateczny wynik meczu to 4:6, 6:4, 6:1 dla Linette. W drugiej rundzie turnieju WTA w Dubaju Linette zmierzy się z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową, rozstawioną z numerem 8, która w pierwszej rundzie miała wolny los. Z imprezy pożegnała się już Magdalena Fręch, która przegrała z Amerykanką Peyton Stearns 4:6, 2:6, a wiceliderka światowego rankingu Iga Świątek zrezygnowała z udziału w tym prestiżowym turnieju.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.