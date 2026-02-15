Ekstraklasa: Pogoń Szczecin pokonała Arkę Gdynia. Klucz do zwycięstwa był jeden?

Pogoń Szczecin - Arka Gdynia: decydujące trafienie

Mecz pomiędzy Pogonią Szczecin a Arką Gdynia, rozegrany w ramach rozgrywek Ekstraklasy, zakończył się zwycięstwem gospodarzy 1:0. Decydującą bramkę dla Portowców zdobył Paul Mukairu w 5. minucie spotkania, ustalając tym samym wynik już na wczesnym etapie gry. To wczesne trafienie zaważyło na ostatecznym rezultacie, zmuszając Arkę do gonienia wyniku.

Przez pozostałe minuty gry żadna ze stron nie zdołała zmienić rezultatu, co świadczy o zaciętym charakterze rywalizacji. Pogoń Szczecin, po zdobyciu prowadzenia, skupiła się na utrzymaniu korzystnego dla siebie wyniku, podczas gdy Arka Gdynia intensywnie szukała okazji do wyrównania. Jeden gol okazał się wystarczający do zapewnienia Pogoni cennych trzech punktów w ligowej tabeli.

Żółte kartki w meczu Pogoń - Arka. Kto został ukarany?

W trakcie meczu sędzia Bartosz Frankowski z Torunia pokazał kilka żółtych kartek zawodnikom obu drużyn. W zespole Pogoni Szczecin upomnienia otrzymali Jose Pozo, Kellyn Acosta oraz Benjamin Mendy. Były to kluczowe interwencje arbitra, które miały wpływ na przebieg gry i zachowanie zawodników na boisku.

Ze strony Arki Gdynia żółtymi kartkami ukarani zostali Marc Navarro, Tornike Gaprindaszwili, Kamil Jakubczyk oraz Dawid Abramowicz. Liczba upomnień świadczyła o fizycznym charakterze rywalizacji. Spotkanie to na żywo obserwowało 16 221 widzów, tworząc elektryzującą atmosferę na stadionie.

Szczegółowe składy drużyn Pogoń i Arka

Skład Pogoni Szczecin przedstawiał się następująco: Valentin Cojocaru w bramce, Linus Wahlqvist, Dimitrios Keramitsis, Attila Szalai, Leonardo Koutris (zastąpiony przez Benjamina Mendy'ego w 76. minucie) w obronie. W środku pola zagrali Kellyn Acosta (zmieniony przez Jana Biegańskiego w 76. minucie), Fredrik Ulvestad, Jose Pozo (zastąpiony przez Sama Greenwooda w 65. minucie), Paul Mukairu. W ataku wystąpili Kamil Grosicki (zmieniony przez Danijela Lonczara w 86. minucie) i Karol Angielski.

W zespole Arki Gdynia na boisko wybiegli: Damian Węglarz (bramkarz), Marc Navarro (zmieniony przez Dawida Kocyłę w 63. minucie), Serafin Szota, Dawid Gojny (zastąpiony przez Dawida Abramowicza w 86. minucie). Pomoc tworzyli Tornike Gaprindaszwili (zmieniony przez Oskara Kubiaka w 63. minucie), Nazarij Rusyn (zmieniony przez Vladislavsa Gutkovskisa w 73. minucie), Aurelien Nguiamba, Kamil Jakubczyk (zastąpiony przez Luisa Pereę w 86. minucie). W ataku zagrali Michał Marcjanik, Sebastian Kerk i Edu Espiau.

