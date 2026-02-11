Emocje w serialu "Panna młoda" ostatnio sięgnęły zenitu, a fani z pewnością z zapartym tchem śledzili rozwój wydarzeń. Yasemin starała się być oparciem dla Hancer w jej trudnych chwilach, podczas gdy Engin podjął działania mające na celu wyciągnięcie Cemila z aresztu. Na innym froncie Yonca stanowczo domagała się pieniędzy od Beyzy, co dodatkowo zaogniło relacje między postaciami. Całe napięcie skumulowało się w ostrej kłótni Nusreta i Mukadder, którzy spierali się o sytuację dziewczyny. Po tak burzliwym epizodzie pozostaje pytanie, jakie konsekwencje przyniosą te wszystkie konflikty.

"Panna młoda" odc. 25 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku serialu Engin podejmie ważną decyzję o udzieleniu pomocy bratu Hancer, który znalazł się w areszcie. Ta sytuacja postawi Hancer przed trudnym dylematem, czy powinna wyjawić całą prawdę swojemu krewnemu. Równocześnie narasta napięcie w innym miejscu, gdyż Cihan kieruje wobec Engina poważne oskarżenie o zdradę, co może skomplikować ich relacje. Na domiar złego, Fadime dokonuje niespodziewanego odkrycia – znajduje torbę wypełnioną pieniędzmi. To zdarzenie z pewnością pociągnie za sobą nieprzewidziane konsekwencje dla wszystkich bohaterów.

"Panna młoda" odc. 25 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu "Panna młoda" z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen emocji odcinek. Już wkrótce dowiemy się, jak potoczą się dalsze losy Hancer i Cihana oraz co przyniesie zaskakujące znalezisko Fadime. Jeśli chcecie być na bieżąco z intrygami i romantycznymi zwrotami akcji, koniecznie zarezerwujcie sobie czas na seans. Premierowa emisja 25. odcinka serialu "Panna młoda" zaplanowana jest na środę, 18 lutego 2026 roku, o godzinie 17:20 na antenie TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecka opowieść, która skradła serca polskich widzów, śledzących z zapartym tchem losy Hancer i Cihana. Historia sieroty, która dla dobra brata wchodzi w zaaranżowane małżeństwo, pełna jest nieoczekiwanych zwrotów akcji, rodzinnych intryg i rodzącego się uczucia. Każdy odcinek udowadnia, że prawdziwa miłość jest w stanie pokonać największe przeszkody i spiski. Widzowie od poniedziałku do piątku mogą zanurzyć się w świecie luksusowej rezydencji i skomplikowanych relacji. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Cenay Türksever (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)