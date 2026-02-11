Spis treści
Emocje w serialu "Panna młoda" ostatnio sięgnęły zenitu, a fani z pewnością z zapartym tchem śledzili rozwój wydarzeń. Yasemin starała się być oparciem dla Hancer w jej trudnych chwilach, podczas gdy Engin podjął działania mające na celu wyciągnięcie Cemila z aresztu. Na innym froncie Yonca stanowczo domagała się pieniędzy od Beyzy, co dodatkowo zaogniło relacje między postaciami. Całe napięcie skumulowało się w ostrej kłótni Nusreta i Mukadder, którzy spierali się o sytuację dziewczyny. Po tak burzliwym epizodzie pozostaje pytanie, jakie konsekwencje przyniosą te wszystkie konflikty.
"Panna młoda" odc. 25 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku serialu Engin podejmie ważną decyzję o udzieleniu pomocy bratu Hancer, który znalazł się w areszcie. Ta sytuacja postawi Hancer przed trudnym dylematem, czy powinna wyjawić całą prawdę swojemu krewnemu. Równocześnie narasta napięcie w innym miejscu, gdyż Cihan kieruje wobec Engina poważne oskarżenie o zdradę, co może skomplikować ich relacje. Na domiar złego, Fadime dokonuje niespodziewanego odkrycia – znajduje torbę wypełnioną pieniędzmi. To zdarzenie z pewnością pociągnie za sobą nieprzewidziane konsekwencje dla wszystkich bohaterów.
"Panna młoda" odc. 25 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu "Panna młoda" z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen emocji odcinek. Już wkrótce dowiemy się, jak potoczą się dalsze losy Hancer i Cihana oraz co przyniesie zaskakujące znalezisko Fadime. Jeśli chcecie być na bieżąco z intrygami i romantycznymi zwrotami akcji, koniecznie zarezerwujcie sobie czas na seans. Premierowa emisja 25. odcinka serialu "Panna młoda" zaplanowana jest na środę, 18 lutego 2026 roku, o godzinie 17:20 na antenie TVP2.
"Panna młoda" - opis serialu i obsada
"Panna młoda" to turecka opowieść, która skradła serca polskich widzów, śledzących z zapartym tchem losy Hancer i Cihana. Historia sieroty, która dla dobra brata wchodzi w zaaranżowane małżeństwo, pełna jest nieoczekiwanych zwrotów akcji, rodzinnych intryg i rodzącego się uczucia. Każdy odcinek udowadnia, że prawdziwa miłość jest w stanie pokonać największe przeszkody i spiski. Widzowie od poniedziałku do piątku mogą zanurzyć się w świecie luksusowej rezydencji i skomplikowanych relacji. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Cenay Türksever (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)