Panna młoda, odcinek 174: Szokujący krok Cihana. Zaciągnie Beyzę do łóżka, a Hancer ich przyłapie - ZDJĘCIA

"Panna młoda" – co wydarzy się w 174. odcinku? (wtorek, 18.08.2026, godz. 17.20, TVP2)

To nieprawdopodobne, ale w 174. odcinku serialu "Panna młoda" Cihan znajdzie pocieszenie u Beyzy! Mężczyzna nadal nie potrafi zaakceptować faktu, że Hancer wyszła za mąż za Meliha i spodziewa się z nim dziecka, a na domiar złego oboje zamieszkali w starym budynku na jego terenie. Nie jest świadomy manipulacji Hancer, która zataiła przed nim ojcostwo dziecka i wzięła ślub z Melihem wyłącznie po to, by uwolnić się od Cihana. Byli małżonkowie wciąż mocno przeżywają rozstanie, a Hancer wkrótce zacznie wątpić w sens swojego nowego małżeństwa. Nie spodziewa się jednak dramatycznego finału.

Cihan wspomina dawną miłość w 174. odcinku "Panna młoda"

W nowym odcinku telenoweli "Panna młoda" Cihan będzie oglądał w telefonie wspólne fotografie z Hancer, wracając pamięcią do ich dawnego życia. Ślub ukochanej z Melihem utwierdzi go w przekonaniu, że to ona zniszczyła ich miłość, pozostawiając w jego sercu jedynie żal. Choć będzie wygłaszał pod jej adresem pełne nienawiści komentarze, ewidentnie nie potrafi o niej zapomnieć.

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Hancer podejmuje ważną decyzję w 174. odcinku serialu "Panna młoda"

Równolegle, w 174. odcinku serialu "Panna młoda", Hancer również będzie wspominać Cihana. Zwracając się do nienarodzonego dziecka poczuje jego kopnięcie, co skłoni ją do refleksji, czy maleństwo już ją rozumie. Uzna, że dziecko nie chce zostać oddzielone od prawdziwego ojca, co skłoni ją do podjęcia decyzji o powrocie do Cihana. Niestety, na ten krok będzie już zbyt późno.

Intymne chwile Cihana i Beyzy w 174. odcinku "Panna młoda". Hancer świadkiem sceny w sypialni

W 174. odsłonie "Panny młodej" Cihan zjawi się w sypialni Beyzy z propozycją spędzenia wspólnej nocy po tym, jak ich syn zaśnie. Beyza, mimo świadomości uczuć Cihana wobec Hancer, z zadowoleniem przyjmie to zaproszenie.

Gdy wejdzie do pokoju Cihana i zapyta o powód spotkania, mężczyzna poprosi ją o zbliżenie się. – Nie musimy rozmawiać... – stwierdzi, ucinając dalsze dyskusje.

Stanie się jasne, że Cihan chce spędzić z nią noc, by wymazać Hancer z pamięci. Hancer, która pojawi się pod drzwiami sypialni, będzie świadkiem tych intymnych chwil. Na widok czułości między małżonkami, ze łzami w oczach opuści rezydencję.