Panna młoda, odcinek 118: Yonca nie donosi ciąży, a plan Beyzy nie wypali z dzieckiem Cihana nie wypali? - ZDJĘCIA

„Panna młoda” odcinek 118 - wtorek, 9.06.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Ciąża Yoncy będzie zagrożona w 118 odcinku "Panna młoda"! Póki co Beyza, która udaje, że spodziewa się dziecka Cihana, bo planuje po porodzie zabrać dziecko przyjaciółki, nie pozna prawdy, a ciężarna kobieta stanie przed trudną decyzją, co robić dalej.

Ciąża Yoncy doprowadziła do intrygi Beyzy z dzieckiem Cihana w "Panna młoda"

Oczywiście nie będzie mogła liczyć na wsparcie byłego kochanka, Nusreta. Jak tylko ojciec Beyzy zorientował się, że to nie on jest ojcem dziecka, a badania potwierdziły, że ciąża jest bardziej zaawansowana, niż trwał ich romans, wpadł w szał i odciął się od młodszej kochanki! Pomógł jednak Beyzie w intrydze z dzieckiem. Mimo zdrady, losy Yoncy i Nusreta splatają się w kolejnych planach utrzymania fałszywej ciąży Beyzy.

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Potworna diagnoza dla Yoncy w 118 odcinku "Panna młoda". Urodzi chore dziecko?

Największy koszmar Yoncy ziści się w 118 odcinku "Panna młoda", kiedy pozna tragiczną diagnozę dotyczącą zdrowia dziecka, ryzyka, że straci ciążę! Będzie zmuszona do kolejnych badań i wszystko skomplikuje się jeszcze bardziej. Mimo że Yonca jest w 5. miesiącu ciąży, będzie mogła poddać się aborcji.

- Mamy wyniki badań. Genetycznie jest pani w grupie wysokiego ryzyka - uprzedzi pacjentkę lekarka.

- To znaczy? Chyba nie chodzi o dziecko?

- Nie mogę tego wykluczyć. Trzeba wykonać amniopunkcję, jednak wiąże się z nią ryzyko poronienia.

- Można jej uniknąć?

- Wtedy nie zdiagnozujemy ewentualnej niepełnosprawności.

- Moje dziecko może być niepełnosprawne?

- Istnieje taka możliwość i jeśli badanie to wykaże, będzie pani mogła zdecydować się na aborcję. Ma pani do tego prawo...

Yonca nie powie Beyzie o diagnozie lekarki w 118 odcinku "Panna młoda"

Czy Yonca w 118 odcinku "Panna młoda" zdecyduje się na kolejne badania, ryzykując, że poroni? Tylko tak będzie można wykluczyć wady genetyczne, a nawet niepełnosprawność u dziecka. Jeśli spełni się najgorszy scenariusz Yonca będzie mogła przerwać ciążę. Póki co ukryje przed Beyzą prawdę o ryzyku, że dziecko może urodzić się chore. Niestety kolejne badania potwierdzą diagnozę lekarki, że nienarodzone dziecko może mieć poważne wady, ale o tym Beyza dowie się dopiero za kilka dni.