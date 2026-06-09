Panna młoda, odcinek 118: Yonca nie donosi ciąży, a plan Beyzy nie wypali z dzieckiem Cihana nie wypali? - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-06-09 13:52

W 118 odcinku tureckiego serialu "Panna młoda" spełni się najgorszy koszmar Yoncy, która jest w ciąży, ale po porodzie chce oddać dziecko Beyzie, która udaje, że jest ciężarna! Badania genetyczne, które zleci jej lekarka wykażą, że Yonca może mieć problemy z donoszeniem ciąży. Jakby tego było mało przyjaciółka Beyzy w 118 odcinku "Panna młoda" usłyszy wstrząsającą diagnozę, że nawet jak urodzi dziecko, to może ono być ciężko chore i niepełnosprawne. Co teraz zrobi? Jak ta diagnoza wpłynie na Beyzę, która chce złapać Cihana na dziecko? Poznaj szczegóły.

Panna młoda, odcinek 118: Yonca nie donosi ciąży, a plan Beyzy nie wypali z dzieckiem Cihana nie wypali? - ZDJĘCIA

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Autor: TVP VOD/ Materiały prasowe Kobieta z rudymi, długimi włosami i makijażem, zaniepokojona, patrząca w górę, ubrana w różowo-białą bluzkę w paski. Zdjęcie przedstawia Yonkę, której ciąża jest poważnie zagrożona, co doprowadza do dramatycznych wydarzeń w serialu "Panna młoda". Więcej informacji o serialu na Super Seriale.

„Panna młoda” odcinek 118 - wtorek, 9.06.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Ciąża Yoncy będzie zagrożona w 118 odcinku "Panna młoda"! Póki co Beyza, która udaje, że spodziewa się dziecka Cihana, bo planuje po porodzie zabrać dziecko przyjaciółki, nie pozna prawdy, a ciężarna kobieta stanie przed trudną decyzją, co robić dalej.

Ciąża Yoncy doprowadziła do intrygi Beyzy z dzieckiem Cihana w "Panna młoda"

Oczywiście nie będzie mogła liczyć na wsparcie byłego kochanka, Nusreta. Jak tylko ojciec Beyzy zorientował się, że to nie on jest ojcem dziecka, a badania potwierdziły, że ciąża jest bardziej zaawansowana, niż trwał ich romans, wpadł w szał i odciął się od młodszej kochanki! Pomógł jednak Beyzie w intrydze z dzieckiem. Mimo zdrady, losy Yoncy i Nusreta splatają się w kolejnych planach utrzymania fałszywej ciąży Beyzy.

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Potworna diagnoza dla Yoncy w 118 odcinku "Panna młoda". Urodzi chore dziecko?

Największy koszmar Yoncy ziści się w 118 odcinku "Panna młoda", kiedy pozna tragiczną diagnozę dotyczącą zdrowia dziecka, ryzyka, że straci ciążę! Będzie zmuszona do kolejnych badań i wszystko skomplikuje się jeszcze bardziej. Mimo że Yonca jest w 5. miesiącu ciąży, będzie mogła poddać się aborcji. 

- Mamy wyniki badań. Genetycznie jest pani w grupie wysokiego ryzyka - uprzedzi pacjentkę lekarka. 

- To znaczy? Chyba nie chodzi o dziecko?

- Nie mogę tego wykluczyć. Trzeba wykonać amniopunkcję, jednak wiąże się z nią ryzyko poronienia.

- Można jej uniknąć?

- Wtedy nie zdiagnozujemy ewentualnej niepełnosprawności.

- Moje dziecko może być niepełnosprawne?

- Istnieje taka możliwość i jeśli badanie to wykaże, będzie pani mogła zdecydować się na aborcję. Ma pani do tego prawo...

Yonca nie powie Beyzie o diagnozie lekarki w 118 odcinku "Panna młoda"

Czy Yonca w 118 odcinku "Panna młoda" zdecyduje się na kolejne badania, ryzykując, że poroni? Tylko tak będzie można wykluczyć wady genetyczne, a nawet niepełnosprawność u dziecka. Jeśli spełni się najgorszy scenariusz Yonca będzie mogła przerwać ciążę. Póki co ukryje przed Beyzą prawdę o ryzyku, że dziecko może  urodzić się chore. Niestety kolejne badania potwierdzą diagnozę lekarki, że nienarodzone dziecko może mieć poważne wady, ale o tym Beyza dowie się dopiero za kilka dni. 

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Panna młoda, odcinek 118: Yonca nie donosi ciąży, a plan Beyzy nie wypali z dzieckiem Cihana nie wypali? - ZDJĘCIA
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