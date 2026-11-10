"Panna młoda" odc. 260. streszczenie. Urocze chwile Cihana i Hancer, tymczasem Mukadder i Sinem poznają kandydata na męża

"Panna młoda" to kolejny hit na antenie TVP2. Turecki serial wystartował nad Bosforem w 2024 roku, a do Polski zawitał 20 stycznia 2025, zastępując w oknie emisyjnym "Miłość i nadzieję". Co tym razem czeka bohaterów? W streszczeniu zdradzamy, co wydarzy się w 260. odcinku.

"Panna młoda" odc. 260 - streszczenie. Emisja 27 listopada 2026

Szczegółowe streszczenie 260. odcinka tureckiego serialu "Panna młoda" prezentuje się następująco: Wzruszony Cihan słucha bicia serca dziecka Hancer. Beyza pośpiesza prawniczkę. Do Mukadder i Sinem przychodzi kandydat na męża. Derya umiejętnie kieruje karierą Cemila. Sila sprowadza Metina do domu Engina.

PRZECZYTAJ TEŻ: Kiedyś ten serial oglądała cała Polska. Jak po latach zmienili się aktorzy z "Lekarzy"?

Nowy Wojtek w M jak miłość. Tak wkroczy do życia Zduńskich

"Panna młoda" - obsada. Kto jest kim w tureckim serialu?

W głównych rolach występują Talya Çelebi jako Hançer i Türkseve jako Cihan. W obsadzie znaleźli się również:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Quiz: Kto to powiedział? Dopasuj cytat do postaci Rancza Pytanie 1 z 10 Jakbyśmy wszystko mieli, co nam się podoba, to byśmy w raju żyli Czerepach Wójt Michałowa Następne pytanie

"Panna młoda" - ile odcinków liczy serial i kiedy premiera ostatniego w Polsce?

"Panna młoda" to jeden z tych dłuższych tureckich seriali. Na obecną chwilę liczy on trzy sezony, na które składa się aż 325 odcinków. A że każdy trwa po około 2 godziny, w Polsce zostaną one pocięte i ich liczba zwiększy się mniej więcej dwukrotnie. Należy też pamiętać, że emisja w Turcji wciąż trwa, więc nie wiemy, ile odcinków ostatecznie liczyć będzie "Panna młoda". Na finał w Polsce poczekamy jednak z pewnością bardzo długo - szykuje się nawet kilkuletnia przygoda z Hançer i Cihanem.

PRZECZYTAJ TEŻ: "Zmora" wróci z 2. sezonem? Magdalena Cielecka i autor komentują przyszłość serialu oraz serii książek