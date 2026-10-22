"Panna młoda" to wielki hit na antenie TVP2. Turecki serial wystartował nad Bosforem w 2024 roku, a do Polski zawitał 20 stycznia 2026, zastępując w oknie emisyjnym "Miłość i nadzieję". Co tym razem czeka bohaterów? W streszczeniu zdradzamy, co wydarzy się w 238. odcinku.

"Panna młoda" odc. 238 - streszczenie. Emisja 2 listopada 2026

Szczegółowe streszczenie 238. odcinka tureckiego serialu "Panna młoda" prezentuje się następująco: Cihan ma coraz większe wątpliwości co do Hancer i Meliha. Rosną emocje wokół Metina, starszego syna Mukadder. Ertugrula odwiedza rodzina. Hancer wpływa na decyzję Meliha.

PRZECZYTAJ TEŻ: "Panna młoda" odc. 239. streszczenie. Cihan poznaje podejrzenia Engina, a Beyza zleca Gulsum misję

"Panna młoda" - ile odcinków liczy serial i kiedy premiera ostatniego w Polsce?

"Panna młoda" to jeden z tych dłuższych tureckich seriali. Na obecną chwilę liczy on trzy sezony, na które składa się aż 325 odcinków. A że każdy trwa po około 2 godziny, w Polsce zostaną one pocięte i ich liczba zwiększy się mniej więcej dwukrotnie. Należy też pamiętać, że emisja w Turcji wciąż trwa, więc nie wiemy, ile odcinków ostatecznie liczyć będzie "Panna młoda". Na finał w Polsce poczekamy jednak z pewnością bardzo długo - szykuje się nawet kilkuletnia przygoda z Hançer i Cihanem.

Kultowe seriale: jak dobrze je pamiętasz? Pytanie 1 z 20 "Przyjaciele": jak nazywał się bohater, którego Joey grał w "Dniach naszego życia"? Dr. Drake Ramoray Dr. Rick Ramoray Dr. Ben Ramoray Następne pytanie

"Panna młoda" - obsada. Kto jest kim w tureckim serialu?

W głównych rolach występują Talya Çelebi jako Hançer i Türkseve jako Cihan. W obsadzie znaleźli się również:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

PRZECZYTAJ TEŻ: Ten serial to "nowa jakość w Polsce". Gwiazdy "SORu" ujawniają zaskakujące kulisy