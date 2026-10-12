"Panna młoda" odc. 235. streszczenie. Sinem i Melih jednak nie uciekają, a Hancer wyjaśnia wszystko Cemilowi

NN
2026-10-12 11:19

Serial "Panna młoda" (tur. "Gelin") przedstawia losy Hancer, młodej kobiety, która wcześnie osierocona, musiała nauczyć się samodzielności. By opłacić leczenie brata, zgadza się na aranżowane małżeństwo z Cihanem, co niespodziewanie przeradza się w miłość. 235. odcinek zadebiutuje w TVP2 w środę 28 października. Co się w nim wydarzy? Oto szczegóły.

Hancer z serialu Panna młoda z przejęciem o czymś mówi. O losach bohaterki przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

"Panna młoda" to nowość na antenie TVP2. Turecki serial wystartował nad Bosforem w 2024 roku, a do Polski zawitał 20 stycznia 2026, zastępując w oknie emisyjnym "Miłość i nadzieję". Co tym razem czeka bohaterów? W streszczeniu zdradzamy, co wydarzy się w 235. odcinku.

"Panna młoda" odc. 235 - streszczenie. Emisja 28 października 2026

Szczegółowe streszczenie 235. odcinka tureckiego serialu "Panna młoda" prezentuje się następująco: Cemil ukrywa przed Deryą, że pomaga Yoncy w salonie fryzjerskim. Hancer wyjaśnia Cemilowi, że Melih popłynął w rejs, by więcej zarobić. Sila rozmawia z bratem, którego Mukadder przetrzymuje w zakładzie zamkniętym. Sinem i Melih nie mają sumienia zostawić Hancer samej i odkładają ucieczkę.

PRZECZYTAJ TEŻ: "Panna młoda" odc. 236. Yonca znęca się nad Beyzą, a swatka zaczyna interesować się Silą

"Panna młoda" - ile odcinków liczy serial i kiedy premiera ostatniego w Polsce?

"Panna młoda" to jeden z tych dłuższych tureckich seriali. Na obecną chwilę liczy on trzy sezony, na które składa się aż 325 odcinków. A że każdy trwa po około 2 godziny, w Polsce zostaną one pocięte i ich liczba zwiększy się mniej więcej dwukrotnie. Należy też pamiętać, że emisja w Turcji wciąż trwa, więc nie wiemy, ile odcinków ostatecznie liczyć będzie "Panna młoda". Na finał w Polsce poczekamy jednak z pewnością bardzo długo - szykuje się nawet kilkuletnia przygoda z Hançer i Cihanem.

Rozpoznaj turecki serial po postaci!
Pytanie 1 z 12
Dziedzictwo czy Zakazany owoc?
Dziedzictwo czy Zakazany owoc?

"Panna młoda" - obsada. Kto jest kim w tureckim serialu?

W głównych rolach występują Talya Çelebi jako Hançer i Türkseve jako Cihan. W obsadzie znaleźli się również:

  • Can Tarakçı jako Cemil,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

PRZECZYTAJ TEŻ: Ta komedia podbiła serca Polaków. Jak po 20 latach wyglądają gwiazdy "Tylko mnie kochaj"?

To one znęcały się nad Carrie White. Josie Totah (Tina) i Alison Thornton (Chris) opowiadają nam o motywacjach swoich bohaterek| Wywiady ESKA

ROLKI

Streszczenie
Streszczenia seriali
tureckie seriale
Panna młoda turecki serial