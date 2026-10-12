Akcja policji w Legnicy i Chojnowie. Przejęto narkotyki, broń i linię do produkcji metamfetaminy

Wspólna akcja policji i Straży Granicznej w Legnicy

W środę, 8 października 2026 roku, policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu komendy miejskiej w Legnicy przystąpili do realizacji sprawy operacyjnej. W działaniach wspierali ich funkcjonariusze Straży Granicznej z Rudy Śląskiej oraz mundurowi z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu. Służby przeprowadziły jednoczesne wejścia siłowe pod dwa wytypowane wcześniej adresy na terenie Legnicy. Cała operacja odbywała się pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Rybniku.

Zatrzymania i przejęcie narkotyków w Legnicy

W wyniku działań prowadzonych w Legnicy funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby, którymi byli 19-letni mężczyzna oraz 36-letnia kobieta. Zatrzymany 19-latek wywodzi się ze środowiska pseudokibiców lokalnego klubu sportowego i już wcześniej znajdował się w kręgu zainteresowania mundurowych. Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych policjanci ujawnili znaczne ilości środków odurzających. Zabezpieczono blisko 1,5 kilograma marihuany oraz prawie kilogram metamfetaminy, a także broń palną wraz z amunicją.

Odkrycie linii produkcyjnej i arsenału broni w Chojnowie

Kolejne tropy doprowadziły funkcjonariuszy do Chojnowa, gdzie do akcji włączyli się mundurowi z tamtejszego komisariatu policji. Pod wskazanym adresem zastano 37-letniego mężczyznę oraz 22-letnią kobietę, a w trakcie czynności zabezpieczono prawie 400 gramów marihuany oraz kokainę. Funkcjonariusze natrafili również na akcesoria i półprodukty wykorzystywane do produkcji metamfetaminy. Wśród znalezionych przedmiotów znajdował się sztucer z amunicją, rewolwer czarnoprochowy, gaz pieprzowy, maczeta, kastet, nóż typu bagnet oraz granaty hukowe.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanych

Wszystkie zabezpieczone substancje oraz przedmioty, w tym znaleziona gotówka, zostały przekazane do dalszych czynności procesowych. Wobec 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Z kolei 37-latek i 36-latka zostali objęci dozorem policji, musieli wpłacić poręczenie majątkowe i otrzymali zakaz opuszczania kraju. Cała trójka usłyszała zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków, posiadania broni bez zezwolenia oraz posiadania przyrządów służących do produkcji środków odurzających.

Skuteczna realizacja dzięki współpracy służb

Przeprowadzone działania były efektem wielogodzinnej pracy, sprawdzania informacji i łączenia faktów przez funkcjonariuszy różnych formacji. Policjanci podkreślają, że realizacja zadań pod kilkoma adresami jednocześnie wymagała precyzyjnej koordynacji i dużego doświadczenia. Profesjonalne przygotowanie i współpraca między jednostkami pozwoliły na skuteczne uderzenie w przestępczy proceder i zabezpieczenie niebezpiecznych przedmiotów. Za popełnione czyny podejrzanym grozi teraz kara do 10 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl