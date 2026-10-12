Międzynarodowa grupa oszustów rozbita. Służby zatrzymały 12 osób w Warszawie i innych miastach

Oszustwa na szybkie płatności w Warszawie i innych miastach

Grupa przestępcza prowadziła swoją działalność nieprzerwanie od 2024 roku na terenie Warszawy, Łodzi, Białegostoku oraz innych miejscowości w Polsce. Sprawcy wykorzystywali metodę szybkich przelewów online oraz kodów jednorazowych, aby wyłudzać pieniądze. Członkowie grupy podszywali się pod pracowników banków lub portali sprzedażowych, wprowadzając w błąd swoje ofiary. Według wstępnych ustaleń łączna kwota strat spowodowanych tym procederem wynosi około 250 000 zł.

Zatrzymanie 12 osób podejrzanych o udział w grupie

W zakrojonych na szeroką skalę działaniach funkcjonariuszy wspierała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA. Łącznie zatrzymano 12 osób, w tym 8 kobiet oraz 4 mężczyzn w wieku od 21 do 57 lat. Wśród podejrzanych znajduje się 9 obywateli Polski, 2 obywateli Rosji oraz jeden obywatel Ukrainy. Za popełnione czyny zatrzymanym może grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Zabezpieczone mienie o wartości ponad 850 000 zł

Podczas interwencji policjanci zabezpieczyli gotówkę w polskiej oraz zagranicznej walucie, a także biżuterię i samochody należące do podejrzanych. Całość odzyskanego mienia została wyceniona na kwotę powyżej 850 000 zł. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec 7 osób. Pozostałe osoby podejrzane w tej sprawie zostały objęte dozorami policji.

Rozwojowy charakter śledztwa i kolejne zatrzymania

Prowadzone pod nadzorem prokuratury śledztwo ma charakter rozwojowy, co oznacza możliwość pojawienia się nowych wątków w sprawie. Funkcjonariusze nie wykluczają dalszych czynności oraz kolejnych zatrzymań osób powiązanych z tym procederem. Wszystkie dotychczasowe działania są efektem współpracy wielu służb dbających o bezpieczeństwo finansowe obywateli.

Źródło: Policja.pl