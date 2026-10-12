W poprzednim odcinku Aynur spędzała coraz więcej czasu z Sinanem, a komendant poprosił ją o powrót do pracy. Pelin odkryła, że Nana i Poyraz nie są prawdziwym małżeństwem. Mert szukał okazji, by poznać Kaana, i odetchnął z ulgą, gdy dowiedział się, że jest on znacznie młodszy od Nazli. Nazli straciła pracę w szpitalu przez Atakana, ale Pelin załatwiła jej nową pracę, co nie spodobało się Poyrazowi. Sinan, Ibrahim i Czarna próbowali odnaleźć prawdziwego zabójcę Ezgi, a Cennet wyznała Cansel, że ich dom jest obciążony hipoteką i nie ma pieniędzy na spłatę długu. Co wydarzy się dalej?

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„Dziedzictwo” odcinek 1053 - streszczenie

Poyraz da się sprowokować Atakanowi i wyśle mu wiadomość z pogróżkami. Wkrótce potem zostanie aresztowany. Pelin nie kryje zazdrości, gdy widzi, jak Nana wspiera Poyraza, dlatego zawrze układ z Cansel, by odzyskać dawną miłość. Aynur zorganizuje piknik i wręczy Sinanowi zegarek po swoim bracie. Jej spokój zburzy prokurator Baran, który celowo doprowadzi do zwolnienia jej z pracy. Sinan zaproponuje Aynur pracę u siebie, ale ona odmówi.

„Dziedzictwo” odcinek 1053 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1053. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października 2026 roku, w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:00. Tego dnia Poyraz poniesie konsekwencje wiadomości wysłanej Atakanowi.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. W centrum historii są Nana, Poyraz i Yusuf, a ich relacje komplikują rodzinne tajemnice, zazdrość oraz kolejne zagrożenia. W ich życiu nie brakuje też oskarżeń, manipulacji, sekretów z przeszłości i trudnych wyborów między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. Obok dramatycznych wydarzeń ważne miejsce zajmują również domowa codzienność i relacje między bohaterami. W obsadzie są m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar