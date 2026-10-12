W poprzednim odcinku przejęty Miłosz zwierzył się Bożence z tego, co poczuł po jej pocałunku. Wiedział, że zrobiła to dla dzieci, ale nadal wierzył, że uda im się odbudować związek. Wracając z pracy, Bożenka usłyszała, jak teściowie rozmawiają o ślubie Magdy. W Elmedzie Gustaw dosiadł się do kolegów, a zadowolony Górzyński pokazał mu w internecie zdjęcie Alana. Dodał też, że chłopak jest synem milionera, właściciela sieci hoteli. Anna poradziła Gustawowi, żeby nie wspominał o tym Agacie. Renata odebrała telefon od zdenerwowanego Czopa. Na terenie inwestycji pojawił się inspektor nadzoru budowlanego i sprawdzał dokumenty. Wkrótce Jerzy i Michał dowiedzieli się, że rozpoczęli prace, zanim wydano oficjalne pozwolenie. Irmina martwiła się o matkę, która została w Zambrowie, dlatego Rutka przygotował romantyczną kolację dla dwojga. Spokojny wieczór przerwało jednak pukanie do drzwi. Na progu stanęła Judyta.

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„Klan” odcinek 4757 - streszczenie

Rutka wcześnie rano spróbuje po cichu wymknąć się do biura. Jego żona przyłapie go jednak i zażąda wyjaśnień. Później Igor wyzna Leszkowi, że obecność Judyty wyraźnie mu nie odpowiada. Sama Judyta zwierzy się córce, że wciąż dręczą ją wyrzuty sumienia. Pół roku przed śmiercią ojca zostawiła go i wyjechała do Warszawy. Bolek i Heniutka będą przekonani, że między Bożenką a Miłoszem układa się coraz lepiej. Bożenka porozmawia o tym z Grażynką. Tomek zaczepi ją jednak i zauważy, że mimo ponownego zamieszkania z mężem wcale nie wygląda na szczęśliwą. Bożenka nie będzie temu zaprzeczać. Jerzy i jego wspólnicy dostaną pismo w sprawie rozpoczęcia budowy bez dopełnienia wymaganych formalności. Czop uzna, że ktoś musiał złożyć donos. Agnieszka zacznie martwić się o Zosię i będzie chciała, żeby reprezentował ją Bruno. Zosia stanowczo oznajmi jednak, że poradzi sobie sama.

„Klan” odcinek 4757 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4757. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 roku, w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:05. Informacje o ewentualnych powtórkach i dostępności w internecie warto sprawdzić w aktualnej ofercie nadawcy.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP1. W centrum historii znajduje się wielopokoleniowa rodzina Lubiczów oraz ludzie związani z jej domem, pracą i codziennym życiem. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi napięciami, nowymi związkami, rozstaniami, chorobami i problemami zawodowymi. Często to właśnie pozornie drobne decyzje z czasem zmieniają relacje między bliskimi. Ważną rolę odgrywają też partnerzy Lubiczów, ich dzieci, sąsiedzi i przyjaciele. W serialu grają m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Piotr Swend jako Maciek Lubicz

Daniel Zawadzki jako Michał Chojnicki

Amelia Malesa jako Zosia Lubicz