Masz tę wycieraczkę przed drzwiami? Ona wręcz zaprasza negatywną energię i nieszczęścia do Twojego domu

Wiele elementów wyposażenia może blokować szczęście i nieświadomie przyciągać złe emocje.

Ekspertka zwraca uwagę, że napis na wycieraczce zachęca do wejścia każdą energię, także tę niepożądaną.

Warto sprawdzić, czy nie mamy w domu tego przedmiotu oraz innych rzeczy, które według wierzeń ściągają nieszczęście.

Masz w domu wycieraczkę z napisem „Witamy”? To zaproszenie dla negatywnej energii

Z różnego rodzaju zabobonami spotykamy się na co dzień. Przekazywane z pokolenia na pokolenie wierzenia często ostrzegają przed pechem, którego źródłem mogą być konkretne przedmioty w naszym otoczeniu. Najlepszym sposobem na uniknięcie nieszczęścia jest pozbycie się z mieszkania rzeczy, które mogą zaburzać pozytywną energię. Wiele osób nie wie, że popularna w polskich domach wycieraczka z napisem „witamy” lub „welcome” jest uważana za magnes na złe moce. Twórczyni profilu @interakcja_z_energia na Instagramie podkreśla, że to zaproszenie dla absolutnie każdej wibracji.

Jeśli masz przed drzwiami wycieraczkę z napisem „Witamy” – ona wpuszcza każdą energię. A Ty nie chcesz każdej. Zmień ją na taką z dobrym życzeniem, na przykład „Szczęście” albo „Spokój”. To pierwszy sygnał, co chcesz wpuścić do domu

Zanim rozwiążesz ten quiz, spluń przez lewe ramię. Trudny test o przesądach i zabobonach Pytanie 1 z 10 Na początek coś, co chyba każdy z nas usłyszał za młodu. Nie siadaj w rogu stołu. Dlaczego? Bo dostaniesz zeza Bo będziesz łysa/łysy Bo zostaniesz starą panną/starym kawalerem Następne pytanie

– sugeruje autorka instagramowego konta.

Przedmioty w domu, które mogą przyciągać pecha

Wycieraczka to nie jedyny element, który może przynosić domownikom nieszczęście. Na liście przedmiotów przyciągających pecha znajdują się również stary zegar, fotel bujany oraz jelenie poroże. Chińska sztuka Feng Shui ostrzega, że dawny czasomierz zwiastuje kłopoty zdrowotne lub nawet śmierć. Rogi, mimo że rzadko spotykane w nowoczesnych wnętrzach, kojarzą się z okrucieństwem i przemijaniem. Z kolei irlandzkie podania głoszą, że bujany fotel to ulubione miejsce odpoczynku dla nieczystych sił, które wprowadzają niepokój do życia rodzinnego.