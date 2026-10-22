"Barwy szczęścia" odcinek 3438. Zawał Lucyny i szokująca decyzja matki Wilka w szpitalu

Dramatyczna walka o życie Lucyny w 3438. odcinku Barw szczęścia

W 3437. epizodzie popularnej produkcji dojdzie do niezwykle niebezpiecznej sytuacji, która o mały włos nie zakończy się tragedią. Zirytowany Pyrka odwiedzi biuro dewelopera, aby powstrzymać jego kolejne plany utrudnienia życia mieszkańcom w ich własnym domu. Mężczyzna poprosi Zwierzchowską o interwencję i wpłynięcie na postępowanie syna, jednak ogromny stres doprowadzi do nagłego zatrzymania krążenia u seniorki na środku ulicy. Błyskawiczna i profesjonalna pomoc ratownika sprawi, że matka Wilka ostatecznie nie straci życia w tym starciu.

Wilk planuje oskarżyć Huberta o zawał matki w serialu Barwy szczęścia

Kiedy Zwierzchowska trafi na oddział w 3438. odcinku, jej syn będzie nieustannie czuwał przy łóżku pacjentki. Wkrótce w placówce medycznej pojawi się również Pyrka, który ma pełną świadomość, że to właśnie jego medyczna interwencja uchroniła kobietę przed najgorszym losem na ulicy. Deweloper spojrzy jednak na te wydarzenia z zupełnie innej perspektywy i zacznie obarczać bohatera pełną odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację. Ratownik zacznie na poważnie obawiać się, że chciwy biznesmen skieruje sprawę na drogę sądową, bezpodstawnie oskarżając go o wywołanie ataku serca u seniorki.

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Zaskakująca wdzięczność Lucyny wobec Pyrki w nowym odcinku Barw szczęścia

Wizyta w klinice w 3438. odsłonie hitu Dwójki przyniesie nie tylko konfrontację ze wściekłym Maciejem, ale również ogromne zdziwienie niespodziewaną postawą ocalonej pacjentki. Mimo że deweloper będzie usilnie próbował zrzucić całą winę za zawał na Huberta, oszustka niespodziewanie weźmie stronę swojego rzekomego oprawcy. Kobieta wyrazi ogromną wdzięczność i oficjalnie nazwie ratownika swoim wyjątkowym wybawicielem, doceniając w pełni jego profesjonalną reanimację.

Na samej wdzięczności słownej się jednak nie skończy, ponieważ w 3438. epizodzie seniorka podejmie przełomową decyzję dotyczącą nieruchomości. Zadeklaruje chęć odsprzedania Asi i Hubertowi swoich udziałów w posesji na niezwykle preferencyjnych warunkach finansowych, co będzie ogromnym zaskoczeniem. Tym odważnym posunięciem Zwierzchowska otwarcie sprzeciwi się dotychczasowym planom własnego syna.

Barwy szczęścia odcinek 3438. Kiedy i gdzie oglądać?

Najnowszy, 3438. odcinek uwielbianej przez widzów produkcji "Barwy szczęścia" zostanie wyemitowany we wtorek, 10 listopada 2026 roku. Fani formatu będą mogli śledzić dalsze losy swoich ulubionych bohaterów punktualnie o godzinie 20.05 na antenie stacji TVP2.