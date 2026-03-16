Ile odcinków liczy turecki serial "Panna młoda"? To prawdziwy maraton!

Turecki serial "Panna młoda" (Gelin) to prawdziwy gigant, jeśli chodzi o liczbę epizodów. Produkcja, która zadebiutowała w Turcji w 2024 roku, obecnie liczy trzy sezony, a łącznie wyemitowano już prawie 400 odcinków! Pierwszy sezon "Gelin" składał się z 34 odcinków, drugi z 203, a trzeci, emitowany w 2026 roku, miał już 146 epizodów na początku marca. Nadal kręcone są kolejne odcinki serialu, nie wiadomo więc ostatecznie, ile odcinków będzie liczyć serial.

Warto jednak pamiętać, że tureckie odcinki są znacznie dłuższe niż te, które znamy z polskiej telewizji - mogą trwać nawet do dwóch godzin. Z tego powodu w Polsce, na antenie TVP2, oryginalne odcinki są dzielone na krótsze części, trwające około 45 minut. Oznacza to, że polscy widzowie będą mieli do obejrzenia znacznie więcej epizodów, a przygody Hancer i Cihana towarzyszyć im będą przez długie lata. Obecnie, w marcu 2026 roku, TVP2 emituje odcinki w okolicach 50-60.

O czym jest serial "Panna młoda"? Fabuła pełna namiętności i intryg

"Panna młoda" (Gelin) to porywająca historia Hancer, młodej kobiety, która wcześnie straciła rodziców i musiała nauczyć się walczyć o przetrwanie. Aby zdobyć pieniądze na kosztowne leczenie chorego brata, Hancer przyjmuje nietypową propozycję od zamożnej rodziny Develioglu - ma wyjść za mąż za Cihana. To, co początkowo jest czysto biznesowym układem, zaaranżowanym małżeństwem mającym rozwiązać rodzinne problemy i zabezpieczyć interesy, szybko przeradza się w skomplikowane uczucie. W tle tej miłosnej historii kryją się liczne sekrety, konflikty, walka o władzę i pieniądze, a także intrygi ze strony innych członków rodziny, takich jak dominująca Mukadder czy zazdrosna Beyza. Serial stopniowo odsłania kolejne tajemnice, budując napięcie typowe dla tureckich telenowel.

Gdzie i kiedy oglądać serial "Panna młoda" w Polsce?

Polscy widzowie mogą śledzić losy bohaterów "Panny młodej" od poniedziałku do soboty na antenie TVP2. Emisja odbywa się o godzinie 17:20. Dodatkowo, wszystkie odcinki serialu są dostępne online w serwisie TVP VOD, co pozwala na nadrobienie zaległości lub obejrzenie ulubionych scen w dowolnym momencie. Polska premiera serialu miała miejsce 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zastąpił on inną popularną turecką produkcję, "Miłość i nadzieja".

Obsada serialu "Panna młoda"

W głównych rolach serialu "Panna młoda" (Gelin) występują:

Talya Çelebi jako Hançer

Cenay Türkseve jako Cihan

Sidal Damar jako Sinem

Çisel Kuskan jako Beyza

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Deniz Degirmenci jako Yasemin

Nusret Ekrem - Bozgül