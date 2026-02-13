"Akacjowa 38", odc. 820 - streszczenie. Felipe daje radę pułkownikowi Valverde

"Akacjowa 38", odcinek 820 - streszczenie szczegółowe

Pułkownik Valverde sprowadza zagubiony kufer Sylvii, a ona wyznaje, że go kocha. Felipe radzi mu, by wykorzystał drugą szansę, jaką daje mu życie, choć na to nie zasługuje. Przerażona Fabiana wraca na Akacjową. Cerverowie dostają od miasta mandat za otrucie klientów, psują ekspres do kawy i nadal nie radzą sobie z niczym. Leonor proponuje Inigo małe wsparcie finansowe w zamian za informacje o jego ojcu podróżniku, które zamierza wykorzystać w książce o nim. Jednak ten stanowczo odmawia.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi: