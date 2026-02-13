Kinga z Pierwszej miłości trafi do więzienia? Lilka wrobiła ją w porwanie dziecka

Emisja 4163. odcinka "Pierwszej miłości". Kiedy oglądać?

Widzowie Polsatu będą świadkami dramatycznych wydarzeń w czwartek, 26 lutego 2026 roku, o godzinie 18:00. Plan Lilki powiedzie się w stu procentach, a Kinga zostanie publicznie napiętnowana jako porywaczka. Stańczuk nie od razu zorientuje się, że padł ofiarą manipulacji. Mężczyzna będzie przekonany o szczerych intencjach swojej byłej kochanki, nie dopuszczając do siebie myśli, że ta mogłaby posunąć się do tak okrutnego podstępu, by wyeliminować rywalkę.

Decyzja sądu i walka o wolność Kingi

Zatrzymanie przez policję to dopiero początek koszmaru żony Janka. W nadchodzącym epizodzie sąd rozważy wniosek o zastosowanie trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. W obliczu tak poważnych zarzutów, przyjaciele oskarżonej natychmiast ruszą z pomocą. Ich priorytetem stanie się dostarczenie organom ścigania dowodów niewinności kobiety, zanim ta spędzi kolejne miesiące za kratkami.

Okrutne kłamstwa Lilki. Wykorzysta śmierć dziecka

Lilka nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć obecną partnerkę Janka. Wmówi mężczyźnie, że Kinga podała jej środki nasenne, aby bez przeszkód uprowadzić Polę. Naiwny Stańczuk uwierzy w przedstawioną wersję wydarzeń, chłonąc sugestie, jakoby jego żona próbowała w ten sposób poradzić sobie z traumą. Według intrygantki, Kinga uroiła sobie, że Pola zastąpi jej zmarłą córkę, Jaśminkę.

Rodzina odwraca się od Janka

W pewnym momencie w zeznaniach Lilki pojawią się luki, które zasieją ziarno niepewności w głowie Stańczuka. Mężczyzna zacznie zadawać sobie pytania o to, co faktycznie działo się w mieszkaniu i będzie chciał skonfrontować swoje wątpliwości z żoną. Napotka jednak na silny opór jej bliskich. Synowie Kingi oraz jej przyjaciele nie dopuszczą go do spotkania z ukochaną, mając mu za złe brak lojalności i wiarę w oszczerstwa byłej kochanki.