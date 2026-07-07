Pamiętacie Kasię i Tomka? Od premiery minęły już ponad dwie dekady

To był prawdziwy fenomen na polskim rynku telewizyjnym. Kiedy 3 września 2002 roku stacja TVN wyemitowała pierwszy odcinek serialu "Kasia i Tomek", nikt chyba nie spodziewał się, że perypetie pewnej pary na stałe wpiszą się do kanonu polskiej popkultury. Dziś, w 2026 roku, od premiery minęły już 24 lata, a produkcja wciąż budzi ciepłe wspomnienia. Serial, będący adaptacją francuskiego formatu "Un gars, une fille", opowiadał historię Kasi i Tomka,żyjących w nieformalnym związku, którzy z humorem i dystansem mierzyli się z codziennością.

Produkcja wyróżniała się nowatorską formą. Statyczna kamera, skupiona wyłącznie na głównych bohaterach, oraz dynamiczny montaż pełen komediowych wstawek i efektów dźwiękowych, były czymś świeżym. Serial błyskawicznie zdobył ogromną popularność, zwłaszcza wśród mieszkańców dużych miast. Pierwszy sezon przyciągał przed ekrany średnio 2,4 miliona widzów, co było ogromnym sukcesem komercyjnym. Popularność przełożyła się również na liczne nagrody, w tym dwie Telekamery dla najlepszego serialu komediowego w 2003 i 2004 roku.

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Joanna Brodzik i Paweł Wilczak jako para, którą pokochała cała Polska

Siłą napędową serialu była bez wątpienia chemia między odtwórcami głównych ról. W postać energicznej, nieco chimerycznej i uczuciowej Kasi wcieliła się Joanna Brodzik. Jej partnerem był opanowany, zrównoważony i pasjonujący się motoryzacją Tomek, którego zagrał Paweł Wilczak. Ich przekomarzania, kłótnie i czułości stanowiły serce całej opowieści. Widzowie z zapartym tchem śledzili ich losy, w tym wspólne wizyty u psychologa, spotkania z przyjaciółmi czy rodzinne perypetie.

Na ekranie pojawiało się również wiele barwnych postaci drugoplanowych, które doskonale uzupełniały główny wątek. Wśród nich znaleźli się między innymi:

Elżbieta Gaertner jako Jadwiga, mama Kasi

Małgorzata Socha w roli Diany, młodej partnerki ojca Tomka

Edyta Łukaszewska i Dariusz Toczek jako Ania i Jacek, przyjaciele pary

Jurek Bogajewicz, który wcielił się w rolę psychologa Alberta

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Od zakończenia emisji w 2004 roku minęło już ponad 20 lat. Czas ten odcisnął swoje piętno na wyglądzie aktorów, którzy stworzyli niezapomniane kreacje w serialu. Zarówno Joanna Brodzik, jak i Paweł Wilczak kontynuowali swoje kariery aktorskie, pojawiając się w wielu filmach i serialach, jednak dla wielu widzów na zawsze pozostaną Kasią i Tomkiem.

Aktorzy, którzy wcielali się w ulubionych bohaterów, przeszli przez ten czas widoczne metamorfozy. Upływ lat jest nieunikniony, a ich wygląd zmienił się w naturalny sposób. Jak przez te wszystkie lata zmienili się Joanna Brodzik, Paweł Wilczak i pozostali członkowie obsady? Zapraszamy do naszej galerii, w której zobaczycie ich zdjęcia z czasów serialu i te zupełnie nowe.