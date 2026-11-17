Pamiętacie, jak to się wszystko zaczęło? Fenomen "Rodzinki.pl"

Choć trudno w to uwierzyć, od premiery pierwszego odcinka "Rodzinki.pl" minęło już 15 lat. Serial zadebiutował na antenie TVP2 dokładnie 2 marca 2011 roku i błyskawicznie stał się hitem, gromadząc przed telewizorami miliony widzów w swoich pierwszych sezonach. Produkcja, oparta na kanadyjskim formacie "Les Parent", opowiadała o perypetiach pięcioosobowej rodziny Boskich mieszkającej w Warszawie.

Głową rodziny był architekt Ludwik (Tomasz Karolak), a jego żoną Natalia (Małgorzata Kożuchowska), szefowa wydawnictwa pism kobiecych. Razem wychowywali trzech synów: najstarszego Tomka, średniego Kubę oraz najmłodszego Kacpra. Serial w humorystyczny sposób pokazywał ich codzienne zmagania, problemy i radości, dzięki czemu zyskał ogromną sympatię widzów. Po latach przerwy serial powrócił na ekrany w 2025 roku, budząc na nowo sentyment fanów.

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Niezapomniana obsada, która podbiła serca Polaków

Siłą napędową serialu od zawsze była jego znakomita obsada. Aktorzy wcielający się w rodzinę Boskich stworzyli niezwykle wiarygodne i barwne postacie, z którymi utożsamiały się całe pokolenia. W głównych rolach mogliśmy podziwiać:

Małgorzata Kożuchowska jako Natalia Boska, energiczna i nieco nadopiekuńcza matka.

jako Natalia Boska, energiczna i nieco nadopiekuńcza matka. Tomasz Karolak w roli Ludwika Boskiego, męża z ogromnym poczuciem humoru.

w roli Ludwika Boskiego, męża z ogromnym poczuciem humoru. Maciej Musiał jako najstarszy syn, Tomek, który na oczach widzów wchodził w dorosłość.

jako najstarszy syn, Tomek, który na oczach widzów wchodził w dorosłość. Adam Zdrójkowski jako Kuba, zbuntowany i pełen sarkazmu średni syn.

jako Kuba, zbuntowany i pełen sarkazmu średni syn. Mateusz Pawłowski, który wcielił się w uroczego najmłodszego syna, Kacpra.

W serialu pojawiło się także wielu innych znanych aktorów, w tym Agata Kulesza, Jacek Braciak czy Olga Kalicka, która zagrała Magdę, ukochaną, a później żonę Tomka.

Zobacz, jak zmienili się bohaterowie "Rodzinki.pl". Ich metamorfoza zaskakuje

Lata, które upłynęły od premiery, odcisnęły swoje piętno na wyglądzie aktorów. Największą przemianę przeszli oczywiście serialowi synowie, którzy zaczynali pracę na planie jako dzieci, a dziś są już dorosłymi mężczyznami. Maciej Musiał, Adam Zdrójkowski i Mateusz Pawłowski dorastali na oczach całej Polski, a ich metamorfozy mogą naprawdę zaskoczyć.

Jednak nie tylko oni się zmienili. Czas wpłynął również na wygląd Małgorzaty Kożuchowskiej i Tomasza Karolaka, którzy przez lata wcielali się w role rodziców. Zapraszamy do naszej galerii, w której zebraliśmy zdjęcia obsady z początków serialu i porównaliśmy je z tymi aktualnymi. Zobaczcie sami, jak potraktował ich upływ czasu.