Pamiętacie "Niewolnicę Victorię"? Telenowela znów trafiła do Polski? Gdzie oglądać odcinki?

"Niewolnica Victoria" - opis serialu

O czym jest telenowela "Niewolnica Victoria"? W 1821 roku rodzi się Victoria Quintero, córka Don Dominga Quintero, kolumbijskiego właściciela niewolników i posiadacza majątku El Edén, oraz jego żony Eleny. W ciągu kilku tygodni jej rodzice giną w pożarze celowo wznieconym przez sąsiedniego właściciela ziemskiego i kupca, Nicolása Parreño, który pragnie przejąć ziemię i niewolników rodziny Quintero. Victorię ratuje jej czarnoskóra piastunka Lorenza oraz jej mąż Tomás. Wraz z ich córkami, Milagros i Rositą, Victoria trafia do palenque głęboko w dżungli, gdzie przez dwanaście lat dorasta jako zbiegła niewolnica, wierząc, że to jej prawdziwa rodzina. W palenque Victoria zaprzyjaźnia się z Miguelem, nieślubnym synem Sary, zbiegłej niewolnicy, i Parreño. W 1833 roku razem odwiedzają miasto Santa Marta, lecz żołnierze, przekonani, że Victoria — biała dziewczynka — została porwana, śledzą ich aż do palenque. Parreño dowiaduje się o rzekomo uprowadzonej dziewczynce, domyśla się, że to zaginiona Victoria, i nakazuje swojemu zarządcy Enrique Moralesowi ją zabić. Podczas napadu na palenque wielu maronów, w tym Lorenza, ginie, a ocalali zostają pojmani i ponownie sprzedani w niewolę. Tomás, jego córki oraz Miguel stają się niewolnikami Parreño. Victoria ucieka z miejsca ataku i szuka schronienia w wiejskim kościele. Miejscowy ksiądz, ojciec Octavio, wysyła ją do klasztoru w Hiszpanii, gdzie uczy się czytać i pisać oraz przez kolejne dziesięć lat odbywa nowicjat. W 1843 roku, mając 22 lata, Victoria ucieka z klasztoru z pomocą swojej najlepszej przyjaciółki Remedios. Następnie wraca do Santa Marty, podszywając się pod Lucíę de Bracamonte, hiszpańską arystokratkę, która zawarła umowę małżeńską z Parreño. Początkowo plan Victorii jest prosty — odnaleźć Miguela i jego rodzinę oraz uwolnić ich — jednak w Santa Marcie poznaje prawdę o śmierci swoich rodziców i postanawia zostać, by zniszczyć Parreño.

"Niewolnica Victoria" - gdzie oglądać?

Telenowela "Niewolnica Victoria" jest dostępna dla polskich widzów. Tym razem nie chodzi jednak o emisję w telewizji. Odcinki serialu są dostępne w internecie i można obejrzeć je w dowolnym momencie. Gdzie szukać "Niewolnicy Victorii"? Jest to jedna z produkcji dostępnych dla użytkowników platformy TVP VOD!

"Niewolnica Victoria" - obsada

Nerea Camacho - Victoria Quintero

Orián Suárez - Miguel Parreño

Miguel de Miguel - Nicolás Parreño

Norma Martínez - Adela Parreño

Ricardo Vesga - Enrique Morales

Modesto Lacen - Tomás

Viña Machado - Eugenia Upton

Andrés Suárez - Francisco Granados

Natasha Klauss - Ana Granados

Miroslava Morales -Lorenza Aragón Yepes

Ana Mosquera - Milagros

Jose Luis Garcia Campos - Comandante Padilla

Mauro Donetti - General Fidel Márquez

Luciano D'Alessandro - Alonso Márquez

Andrés Parra - Gabriel Márquez

Camilo Sáenz - Joaquín Márquez