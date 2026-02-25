M jak miłość. Starcie Magdy z byłą ukochaną Andrzeja. Paulina przyjdzie do domu Budzyńskich

Emisja 1917. odcinka "M jak miłość" w TVP2

W warszawskim mieszkaniu Magdy i Andrzeja pojawi się Paulina. Obecna żona prawnika z dużym przejęciem zareaguje na trudną sytuację Lipskiej, która za wszelką cenę próbuje zakończyć małżeństwo z Igorem Jabłońskim. Sprawa wydaje się niezwykle poważna i niebezpieczna, zwłaszcza że mąż kobiety wykazywał już agresywne zachowania, grożąc między innymi Kamilowi Grycowi.

Romans Andrzeja Budzyńskiego i Pauliny Lipskiej

Należy pamiętać, że Lipska była w przeszłości nauczycielką plastyki, która uczyła córkę Andrzeja, Anię. W tamtym czasie Budzyński pozostawał jeszcze w związku małżeńskim z Martą Wojciechowską, co nie przeszkodziło w wybuchu namiętnego uczucia między nim a pedagożką. Nie była to jedynie chwilowa zachcianka, ale poważna relacja, która doprowadziła do zdrady. Teraz echa tamtych wydarzeń powrócą ze zdwojoną siłą, kładąc się cieniem na obecnym życiu rodzinnym mecenasa.

Reakcja Magdy na spotkanie z rywalką

W nadchodzącym 1917. epizodzie Magda wykaże się opanowaniem i podejdzie do rozmowy z gościem bez negatywnych emocji, głównie dlatego, że na początku nie będzie świadoma zawiłej przeszłości męża. Zamiast traktować przybyszkę jak konkurentkę, wysłucha jej historii i okaże współczucie dla dramatycznego położenia, w jakim znalazła się dawna sympatia Andrzeja. Lipska zwróci się do prawnika z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu rozwodu, co może na nowo zbliżyć do siebie byłych partnerów i słusznie zaniepokoić Magdę.

Czy tak duża doza empatii ze strony Budzyńskiej nie okaże się zgubna? Wpuszczenie do własnego domu dawnej miłości małżonka to ryzykowny krok, który może zachwiać fundamentami ich związku. Odpowiedź na pytanie, czy Magda popełniła błąd ufając Paulinie, przyniosą kolejne odcinki sagi rodu Mostowiaków.