"Outlander". 9. sezon powstanie? Twórcy komentują finał i plany na przyszłość

"Outlander" - o co chodzi w końcówce ostatniego odcinka 8. sezonu?

Ósmy sezon "Outlandera" pozostawił widzów nieco... skonfundowanych. W finałowej scenie widzimy, jak Claire (Caitríona Balfe) leży obok ciała Jamiego (Sam Heughan), który został śmiertelnie postrzelony przez majora Fergusona (Charles Aitken). Sęk w tym, że ostatnie ujęcie przedstawia bohaterów otwierających oczy i łapczywie chwytających powietrze. Czy to oznacza, że Jamie jednak żyje? Caitríona Balfe, odtwórczyni roli Claire, przyznała w rozmowie z Entertainment Weekly, że... nie ma pojęcia. "Nie jestem pewna, czy w pełni rozumiem to zakończenie. Tak naprawdę to nie wiem, co się wydarzyło" - powiedziała. Zasugerowała jednak, że w jej interpretacji oboje nie żyją, a zakończenie "Outlandera" przywodzi na myśl "Romea i Julię".

Zagrałam to tak [jakby Claire umarła]. [...] To bardzo przypomina "Romea i Julię". Niemal jakby umarli razem na tym ołtarzu czy kamieniu - wyjaśniła aktorka.

A co na to twórcy? Showrunner serialu, Matthew B. Roberts, powiedział, że każdy widz może interpretować to zakończenie na swój sposób. "Nie zamierzam mówić fanom, jak mają interpretować ten ostatni fragment. Tak, otwierają oczy, ale powinniście też słuchać uważnie".

"Outlander" - 9. sezon powstanie?

Jeśli czekacie na nowe odcinki "Outlandera", nie mamy dobrych wieści - ósmy sezon był już ostatnim. Powodów jest kilka, w tym wyczerpanie dostępnego (co za chwilę rozwiniemy) materiału źródłowego oraz kariery odtwórców głównych ról.

Powiem tak - ja chętnie kręciłabym to dalej, ale nie chcę mówić za pozostałych. Trzeba by zapytać Caitríonę i Sama, co oni o tym sądzą, ale myślę, że po 10-12 latach pracy nad tym serialem ludzie prawdopodobnie chcą pójść dalej i dla odmiany zająć się czymś innym, rozwinąć skrzydła - powiedziała w rozmowie z Radio Times producentka serialu, Maril Davis.

Nie oznacza to jednak, że żegnamy świat "Outlandera". Przed nami drugi sezon prequela "Krew z krwi", a w planach są kolejne spin-offy. Co więcej, Maril Davis nie wyklucza nakręcenia kolejnych odcinków serialu matki, jeśli uda się zebrać ekipę po premierze dziesiątego tomu książki. "Chciałabym dokończyć książki Diany. Dziesiąta część jeszcze się nie ukazała, więc jest okazja, żeby wrócić" - skwitowała.

