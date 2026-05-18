Przejmujące pożegnanie w "M jak miłość". Zduński obejrzy ostatnie nagranie Franki

Małgorzata Pala
2026-05-18 13:40

W 1934 odcinku „M jak miłość” Paweł (Rafał Mroczek) w końcu wykona najtrudniejszy krok od czasu śmierci Franki (Dominika Kachlik) i wieczorem obejrzy jej ostatnie nagranie. Zduński długo będzie odwlekał ten moment, ale gdy wreszcie zostanie sam w Grabinie, zdecyduje się włączyć wideo przygotowane przez żonę jeszcze w szpitalu. To, co usłyszy, całkowicie go rozbije, ale też pozwoli mu po raz pierwszy od dawna poczuć spokój i symbolicznie zamknąć pewien etap życia.

Autor: TVP VOD/ Materiały prasowe M jak miłość odc. 1934. Paweł (Rafał Mroczek), Antoś (Mikołaj Jankowski)

Paweł mierzy się z przeszłością w 1934 odcinku "M jak miłość"

W najnowszym, 1934. epizodzie „M jak miłość” Zduński wciąż nie potrafi poradzić sobie z ogromną stratą. Przez długi czas wzbrania się przed obejrzeniem materiału wideo, który zostawiła mu zmarła żona. Wspomnienia poprzednich filmów tylko potęgują jego rozpacz. Tym razem jednak, w samotny wieczór, Paweł decyduje się na ostateczny krok i odtwarza nagranie, które Franka zarejestrowała na szpitalnym łóżku.

Spokój i uśmiech Franki w "M jak miłość"

Na wideo zmarła ukochana nie przypomina osoby załamanej. Zamiast łez, na twarzy leżącej w szpitalu Franki gości łagodny uśmiech, co nadaje jej pożegnaniu niezwykle poruszający i głęboki wymiar.

W swoim ostatnim nagraniu Franka powie:

Miałam najwspanialszego męża i jestem z ciebie taka dumna. Jeśli miałabym przeżyć życie jeszcze raz to z tobą.

Wiadomość od żony diametralnie zmienia podejście Zduńskiego. Zamiast spodziewanego wybuchu emocji, Paweł przyjmuje jej słowa z opanowaniem. Wszystko wskazuje na to, że ta chwila będzie stanowić ważny punkt zwrotny w jego dalszych losach.

Przełom w żałobie Zduńskiego w 1934 odcinku "M jak miłość"

Podczas odtwarzania filmu, Zduński wraca myślami do najpiękniejszych chwil u boku ukochanej. Choć nagranie nie leczy wszystkich ran natychmiast, staje się dla niego impulsem do zmiany. Wypowiedź żony pozwala mu symbolicznie zakończyć czas najgłębszej żałoby i daje nadzieję na odbudowanie swojego życia po wielkiej stracie.

